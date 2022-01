Zdaniem policji atak na dom rodzinny George’a Floyda był zaplanowany. Rodzina zaś twierdzi, że wie, kim są sprawcy, ale nie zna motywów ich postępowania.

Ostrzelany dom rodzinny George’a Floyda. 4-latka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala

Do strzelaniny w rodzinnym domu George’a Floyda w South Houston doszło w sobotę o 3 nad ranem. Jak podaje "The Daily Mail", w momencie, gdy sprawcy ostrzeliwali dom, znajdowało się tam sześć osób – cztery osoby dorosłe i dwójka śpiących dzieci. Arianna, która spała w swoim pokoju, zlokalizowanym od strony ulicy, poniosła największe obrażenia. Dziewczynka została przewieziona do szpitala i zoperowana. Miała przebite płuco, wątrobę i trzy złamane żebra. Lekarze określają jej obecny stan zdrowia jako stabilny - podaje "The Daily Mail".

- W pewnym momencie moja córka podskoczyła i powiedziała: "Tato, zostałam trafiona" - relacjonował jej ojciec Derrick Delane w telewizji ABC 13. - Byłem w szoku, dopóki nie zobaczyłem krwi i zdałem sobie sprawę, że moja czteroletnia córka została naprawdę trafiona. Nie wiedziała, co się dzieje. Spała.

Derrick Delane powiedział, że policja dotarła do ich domu dopiero cztery godziny po strzelaninie. I choć sam domyśla się, kim są sprawcy, to nie zna ich dokładnych motywów.

"Jestem świadomy i mam obawy związane z opóźnionym czasem reakcji przy tym incydencie. Wszcząłem dochodzenie, które prowadzi wydział spraw wewnętrznych" - napisał szef policji Troy Finner w oświadczeniu opublikowanym we wtorek na oficjalnym koncie Departamentu Policji w Houston na Twitterze.

Zachęcił również, by całe miasto włączyło się w modlitwę za postrzeloną 4-latkę i "pomagało w przekazywaniu informacji, które mogłyby doprowadzić do aresztowania podejrzanego lub podejrzanych".

Śmierć George'a Floyda. Policjant dusił go przez 8 minut i 46 sekund

25 maja 2020 roku George Floyd został uduszony przez policjanta podczas interwencji. Ówczesny funkcjonariusz Derek Chauvin klęczał na szyi mężczyzny przez 8 minut i 46 sekund. Na nagraniu, które wstrząsnęło cały światem, widać, jak Floyd prosił, aby policjant przestał. - Nie mogę oddychać! - mówił. Świadkowie błagali Chauvina, aby przestał. On i trzech innych funkcjonariuszy nie reagowali jednak do momentu, gdy Floyd przestał mówić.

W czerwcu zeszłego roku sędzia z Minneapolis ogłosił wyrok ws. zabójstwa czarnoskórego George'a Floyda. Były policjant Derek Chauvin został skazany na 22 i pół roku więzienia. W grudniu mężczyzna przyznał się także do zarzutów federalnych o pogwałcenie praw obywatelskich George'a Floyda. Po jego śmierci w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się protesty przeciwko brutalności policji i rasizmowi, które przekształciły się w starcia z policjantami.

Były policjant skazany na 22,5 roku więzienia za zabicie George'a Floyda