Bliźnięta - Alfredo Antonio i Aylin Yolanda Trujillo - które przyszły na świat w szpitalu Natividad Medical Center w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, nie będą obchodziły urodzin w tym samym dniu, miesiącu, ani… w roku. W sylwestrową noc 2021 roku o godzinie 23:45 urodził się chłopiec, a nieco ponad kwadrans później, już w nowym roku, jego siostra. - Wydaje mi się szalone, że są bliźniętami i mają dwie różne daty urodzenia - powiedziała NBC Fatima Madrigal matka dzieci.

Tym samym Aylin Yolanda Trujillo została pierwszym dzieckiem zarejestrowanym w 2022 r. w hrabstwie Monterey.

Bliźnięta mają różne daty urodzenia. "To zdarza się raz na 2 mln rodzących się bliźniaków"

Jak podaje Sky News, w Stanach Zjednoczonych co roku rodzi się ok. 120 tysięcy bliźniąt - to ok. 3 proc. wszystkich urodzeń w kraju. Lekarze szacują, że przypadek taki, jak rodzeństwa Trujillo, zdarza się raz na dwa miliony rodzących się bliźniaków. - To był zdecydowanie jeden z najbardziej pamiętnych porodów w mojej karierze - wyznała dr Ana Abril Arias, lekarka z Natividad Medical Group. - To była absolutna przyjemność pomóc tym maluchom bezpiecznie dotrzeć na świat w 2021 i 2022 roku. Co za niesamowity sposób na rozpoczęcie Nowego Roku! - dodała.

Aylin ważyła około 2,27 kg, a Alfredo 2,72 kg. Bliźnięta nie będą jedynymi dziećmi pary. Mają troje starszego rodzeństwa: dwie dziewczynki i chłopca. Fatima Madrigal powiedziała, że jej najstarszy syn nie może się doczekać spotkania ze swoim bratem.

