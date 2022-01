Paryż. Usunięto flagę unijną z Łuku Triumfalnego. "Masowa mobilizacja zmusiła Macrona"

Zobacz wideo Ponad dwumetrowy bałwan na środku drogi w Lesznie

Flaga unijna zawisła na Łuku Triumfalnym 31 grudnia jako symbol objęcia przez Francję prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Według konserwatywnych kandydatów w wyborach prezydenckich, między innymi Valerie Pecresse, oznaczało to afront wobec francuskiej tradycji oraz weteranów wojennych, których upamiętnia paryski Łuk Triumfalny. "Wzywam prezydenta Macrona do wywieszenia francuskiej flagi. Jesteśmy to winni naszym żołnierzom, którzy przelewali za nią krew" - napisała Valerie Pecresse w mediach społecznościowych.

Francja. Flaga na Łuku Triumfalnym. Le Pen pisze o "masowej mobilizacji"

W podobnym tonie wypowiedziała się liderka prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Usunięcie unijnej flagi nazwała "wielkim zwycięstwem patriotyzmu". Napisała także, że to "masowa mobilizacja zmusiła Macrona do wycofania się".

Francuski minister do spraw europejskich Clement Beaun, zaprzeczył, aby władze uległy presji prawicy w sprawie flagi Unii Europejskiej, zawieszonej na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Polityk powiedział, że już wcześniej zaplanowano, iż flaga będzie wisiała dwa dni i zostanie zdjęta w niedzielę. Władze nie określiły jeszcze, czy i kiedy flaga Francji powróci na Łuk Triumfalny. Clement Beaune zwrócił uwagę, że flaga ta jest tam wywieszana tylko w określonych okolicznościach, a nie umieszczona na stałe.

