"Times of Malta" poinformował, że ciało 29-letniej Polski zostało odnalezione przez przypadkowego przechodnia na promenadzie w Silemie około godziny 6:20. Miejsce to jest często wybierane przez biegaczy i spacerowiczów.

Malta. Zwłoki 29-letniej Polki odnalezione na promenadzie

Jak podaje "Times of Malta", ciało 29-letniej Polki zostało odnalezione w niedzielę rano na promenadzie Gnien Indipendenza w Sliemie. Śledczy, zespół kryminalistyki i funkcjonariusze specjalni zostali wysłani na miejsce odnalezienia zwłok. Choć zastali tam ciało pozbawione części ubrań, to kobieta wciąż miała przy sobie dokumenty, co pozwoliło szybko ustalić jej tożsamość.

Morderstwo na Malcie? Policja zatrzymała 20-latka

U 29-letniej Polki stwierdzono uraz głowy, co m.in. dało podstawy do tego, by podejrzewać, że kobieta została zamordowana. Ze względu na to, że ciało pozbawione było części ubrań, policja podejrzewa również motyw seksualny, jednak obecnie nie potwierdza tego tropu i czeka na wyniki badań.

Policja podejrzewa w tej sprawie 20-letniego mężczyznę, którego udało się zatrzymać w jednym z pobliskich kościołów. Mężczyzna zachowywał się dziwnie i agresywnie - przewracał krzesła w kościele. Policjanci znaleźli przy nim również przedmioty, które miały należeć do 29-letniej Polki. Wciąż trwa śledztwo, które ma pozwolić wyjaśnić szczegóły tej tragedii.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>