Niezidentyfikowana osoba przedarła się przez najpilniej strzeżoną granicę. W Nowy Rok do Korei Północnej

W Nowy Rok z Korei Południowej do Korei Północnej przez strefę zdemilitaryzowaną przedostała się niezidentyfikowana osoba. Służby zaapelowały do Pjongjangu o zapewnienie jej bezpieczeństwa. Jak zauważa Reuters, tego typu incydenty zdarzają się niezwykle rzadko, bo granica między państwami należy do najpilniej strzeżonych na świecie.

