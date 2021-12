Polacy jeszcze w pracy, oni już powitali 2022 rok. Pierwsze kraje świętują

Godzinę później - o godz. 12 czasu obowiązującego w naszym kraju - Nowy Rok uczczono również w Nowej Zelandii, Fidżi, Tuvalu, na Wyspach Marshalla oraz na rosyjskiej Kamczatce. O godz. 14 czasu środkowoeuropejskiego Nowy Rok przywitają mieszkańcy wschodniego wybrzeża Australii i Nowej Gwinei.

Najpóźniej zmiana daty nastąpi na Oceanie Spokojnym. 11 godzin po polskim Sylwestrze, świętować będą Polinezja Francuska oraz Hawaje.

Powitanie nowego roku w Nowej Zelandii można obejrzeć na nagraniu poniżej:

Nowy rok 2022 na świecie

A co z restrykcjami? We Francji rząd wprowadził specjalne obostrzenia na sylwestra. Podobnie, jak w poprzednim roku, władze odwołały masowe imprezy i zachęciły Francuzów do świętowania nadejścia nowego roku w domach. Restrykcje wprowadzono z powodu rekordowo wysokiej liczby zakażeń koronawirusem odnotowanych w ostatnich dniach przez francuską służbę zdrowia.

Francuskie władze wprowadziły zakaz organizowania masowych imprez sylwestrowych i zwróciły się do lokalnych władz z prośbą o odwołanie pokazów fajerwerków i koncertów.

Z kolei po raz drugi z rzędu Niemcy będą świętować sylwester bez fajerwerków. Z powodu pandemii obowiązują za Odrą ścisłe ograniczenia w kontaktach. Koncert na Placu Paryskim w Berlinie odbędzie się bez publiczności.

We Włoszech rząd w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną odwołał wszystkie imprezy masowe na świeżym powietrzu. Zamknięto dyskoteki i sale taneczne. Odwołano również pokazy ogni sztucznych. Jak w latach poprzednich wprowadzono nigdy nierespektowany zakaz odpalania petard.