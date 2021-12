Dubaj. Hiszpanka nie może wrócić do domu. Jej były pracodawca powołuje się na prawo "kafala"

33-letnia Hiszpanka przybyła do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by pracować w załodze marynarki luksusowego jachtu. Stan techniczny statku budził jednak jej duże zastrzeżenia. Gdy kobieta postanowiła wrócić do domu, została zatrzymana. Okazuje się, że wyjazdu odmawia jej były pracodawca.

