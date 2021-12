50 minut rozmowy telefonicznej Bidena z Putinem. Zabiegał o nią prezydent Rosji

Zakończyła się telefoniczna rozmowa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kreml poinformował, że głównym tematem wieczornych rozmów Władimira Putina z Joe Bidenem będą gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji. Natomiast według Białego Domu, prezydenci omówią kilka kwestii związanych z dwustronnymi kontaktami, a także poruszą temat zaplanowanych na styczeń negocjacji dyplomatycznych w sprawie Ukrainy.

Inicjatorem telefonicznej rozmowy jest Władimir Putin. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że Moskwie zależy na dialogu i dlatego o niego zabiega. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Rosja chce od Stanów Zjednoczonych i NATO gwarancji, iż Sojusz nie będzie rozszerzał się na Wschód.

Chodzi głównie o rezygnację z przyjęcia do Paktu Północnoatlantyckiego Gruzji i Ukrainy oraz zaprzestanie rozmieszczania sojuszniczych wojsk wzdłuż granic Rosji. Do tej pory w Brukseli i Waszyngtonie podkreślano, że Moskwa nie ma prawa do stawiania takich żądań. Natomiast w Kijowie i Tbilisi stwierdzono, iż żądania Rosji są nie do przyjęcia.