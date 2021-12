Chata rybacka Domu Królewskiego w Tärnaby została zbudowana w 1931 roku przez Gustawa VI Adolfa. Poza niewielką przestrzenią mieszkalną znajduje się tam również miejsce na łódki oraz sauna - podaje szwedzka gazeta "Expressen".

Szwecja. Włamali się do chaty rybackiej króla Karola Gustawa i nim wyszli, wypili mu whisky

Jak przypomina "Expressen", na początku sierpnia dwóch mężczyzn włamało się do domku wędkarskiego w Tärnaby, który należy do króla Szwecji Karola XVI Gustawa. Mężczyźni ukradli sprzęt wędkarski, którego wartość oszacowano na równowartość ponad 17 tys. zł.

Z mieszkania zniknęło też zdjęcia króla Karola Gustawa z dużym pstrągiem, którego samodzielnie złapał. Jak dodaje gazeta "Folkbladet" zdjęcie jest warte około tysiąca koron, czyli 450 zł. Mężczyźni podczas rabunku przysiedli na chwilę, by podelektować się whisky, pozostawioną w domku przez właściciela.

Obrabowali króla Szwecji. Upojeni alkoholem zasnęli 500 metrów od miejsca kradzieży

Mężczyźni, którzy obrabowali chatkę rybacką króla Szwecji, próbowali dostać się do wnętrza domku, wybijając szybę w drzwiach wejściowych. Gdy im się to nie udało, wyważyli drzwi, by dostać się do środka. Nim wyszli z domku z przygotowanymi łupami, wypili królowi alkohol. Jeden ze złodziei zgubił w środku czapkę. Policja odkryła również odciski palców włamywaczy na wybitej szybie.

Mężczyźni skradzione łupy zabrali ze sobą, jednak po przejściu 500 metrów, upojeni alkoholem, padli na ziemię. Ktoś ich wówczas dostrzegł i wezwał policję. Choć mężczyźni zostawili odciski palców, a z butelki whisky, którą wypili, zdjęto i zabezpieczono ich DNA, nie przyznają się do winy.