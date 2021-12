Media na całym świecie zastanawiają się, czy nagła utrata wagi Kima Dzong Una powiązana jest z jego stanem zdrowia. Eksperci spekulują, że koreański dyktator może być poważnie chory.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnicze „zniknięcie" Kim Dzong Una budzi wiele pytań. Gdzie był dyktator Korei Północnej i czego jeszcze nie wiemy?

Kim Dzong Un traci na wadze. Reżimowe media przekonują, że chudnie ze względu na kraj

37-letni koreański dyktator chudnie w oczach. Reżimowe media zapewniają, że Kim Dzong Un nie ma problemów ze zdrowiem, a jedynie "je mniej ze względu na kraj", który boryka się z niedoborami żywności - podaje "The Daily Mail". Koreańska reżimowa telewizja stwierdziła również, że widok "wychudzonego" Kima "łamie serca" mieszkańców kraju.

Zdaniem analityków, władze chciały wykorzystać zmianę wagi Kima do wzmocnienia lojalności wobec reżimu w tych trudnych dla obywateli Korei Północnej czasach.

W listopadzie pojawiły się pogłoski, że znaczna utrata wagi Kim Dzong Una (stracił ponad 20 kilogramów), oraz jego miesięczna nieobecność w sferze publicznej, są wynikiem choroby.

USA. Marynarka nazwała statek imieniem lidera walki o prawa gejów [ZDJĘCIA]

Korea Północna. Niedobory żywności, leków i rosnące ceny towarów

Jak podaje "The Daily Mail", Kim Dzong Un jeszcze w październiku tego roku poinformował obywateli Korei Północnej, że muszą spodziewać się niedoboru żywności, dopóki ponownie nie zostanie otwarta granica z Chinami w 2025 roku. Według szacunków ONZ tylko w 2021 roku w Korei Północnej brakowało około 860 tys. ton żywności. - Powiedzenie nam, że mamy znosić trudności do 2025 roku, jest tym samym, co mówienie nam, żebyśmy umarli z głodu - podsumował w rozmowie z "The Daily Mail" jeden z mieszkańców Korei Północnej.

Kim Dzong Un rozdał prezenty. Wśród nich "socjalistyczny zapach oceanu"

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Gdy pod koniec grudnia Kim Dzong Un spotkał się z politykami partii rządzącej Koreą Północną, mieli oni podjąć rozmowy nie o zapaści gospodarczej, ale o "poprowadzeniu kraju do kolejnego etapu zwycięstwa". Władze w Pjongjangu, stolicy Korei Północnej, próbują opanować rosnące ceny towarów i szerzące się przez brak leków choroby. W mieście nie ma nawet papieru do drukowania pieniędzy.

Mieszkańcy Korei Północnej od lat mierzą się od lat ze skrajną biedą i ubóstwem, a reżimowi, który łamie prawa człowieka na masową skalę, ONZ zarzuca m.in. ograniczanie obywatelom dostępu do pożywienia.