Z informacji duńskiej telewizji publicznej DR wynika, że eksperymenty miały dotyczyć ok. 311 duńskich sierot w wieku od trzech do czternastu lat. Celem badań było ukazanie związku między schizofrenią a genami oraz czynnikami środowiskowymi. Autorem filmu "The Search for Yourself" jest Per Wennick, który jak twierdzi, jest jedną z ofiar eksperymentu.

Eksperymenty psychologiczne w Danii. Krzesło z elektrodami i głośne dźwięki

Jak przekazał autor filmu, jednym z eksperymentów, które pamięta, było krzesło z elektrodami przyczepianymi m.in. do rąk czy klatki piersiowej. Wnnick miał zostać na nim umieszczony, a następnie zostać zmuszonym do słuchania głośnych dźwięków. Test miał wykazać, czy chłopiec posiada cechy psychopatyczne.

- To było niezwykle niekomfortowe - cytuje Winnicka DR. - To nie jest wyłącznie moja historia, to historia wielu dzieci - dodał autor filmu. Duńska telewizja podkreśla, że dzieci nie wiedziały czego dotyczy eksperyment, nawet gdy ten dobiegł już końca. Autor dokumentu poinformował także, że w wieku 11 lat za test z elektrodami, który był wykonany w miejskim szpitalu, dostał zapłatę w wysokości 16 koron.

Dania. Badania miała finansować m.in. CIA

Z ustaleń duńskiej telewizji wynika, że badania psychologiczne miał wesprzeć finansowo amerykański fundusz "The Human Ecology Fund", który według informacji ujawnionych przez WikiLeaks, działał wówczas z ramienia amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA).

- Nie znam żadnych innych podobnych eksperymentów, ani w Danii, ani Skandynawii. To przerażająca informacja sprzeczna z Kodeksem Norymberskim z 1947 roku, który po II wojnie światowej nałożył pewne ograniczenia etyczne w związku z eksperymentami na ludziach - powiedział Jacob Knage Rasmussen, historyk z Duńskiego Muzeum Opieki Społecznej.

DR informuje także, że pomysłodawcom eksperymentów był psycholog Zarnoff A. Mednick, profesor Uniwersytetu Michigan. Badania miały obejmować dzieci, których matki chorowały na schizofrenię.