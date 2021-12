Świat zamyka się przed omikronem. Najwyższe bilanse zakażeń w USA i Australii

Z powodu zakażeń omikronem, nowej odmiany koronawirusa, kolejne kraje zaostrzają restrykcje i wprowadzają lockdowny. Wiele państw nie jest w stanie opanować czwartej fali zachorowań, a na zachodzie Europy rozpoczyna się już piąta.

REKLAMA

Więcej informacji o pandemii koronawirusa przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W ciągu ostatniej doby w Polsce zmarło 549 chorych na COVID-19. Odnotowano ponad 9 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W przeciwieństwie do Polski większość krajów wprowadza surowe restrykcje.

Holandia: Nowy Rok w cieniu ścisłego lockdownu

Od 19 grudnia w kraju obowiązuje twardy lockdown wprowadzony przez rząd ze względu na rosnącą liczbę infekcji wariantem omikron. Obecnie odpowiada on już za ponad połowę wszystkich nowych zakażeń koronawirusem w Amsterdamie.

Zobacz wideo Co z funduszem kompensacyjnym? Klimczak: Projekt uzyskał poparcie wszystkich klubów i kół

Wśród nowych ograniczeń najważniejszym był obowiązujący podczas świąt limit liczby gości. Rząd zdecydował, że jedno gospodarstwo domowe mogło przyjąć maksymalnie czterech gości na dobę. Kościoły pozostają otwarte.

Nadejście Nowego Roku będzie obchodzone głównie w domach. Wszystkie imprezy zostały odwołane, zamknięte pozostają kluby, restauracje i niektóre sklepy.

Portugalia: Wojsko pomoże w walce z pandemią

Ministerstwo zdrowia szacuje, że do czwartku omikron będzie odpowiadać za ponad 90 proc. nowych zakażeń w Portugalii. Przed świętami stanowił ponad połowę z nich. Resort wskazał, że po świątecznym weekendzie niemal dwukrotnie wzrosła liczba wykrytych infekcji.

Portugalska armia ma pomóc w analizie danych osób, które w ostatnich dniach miały bezpośrednią styczność z zakażonymi koronawirusem. Zespół ten składał się dotychczas z cywilów zatrudnionych przez resort zdrowia.

Według nowych przepisów pomiędzy 25 grudnia a 9 stycznia zamknięte pozostają bary oraz dyskoteki, a inne lokale gastronomiczne mają wymagać od uczestników imprez rodzinnych, takich jak śluby i chrzciny, ważnego negatywnego testu na COVID-19.

Austria: Obostrzenia z powodu wariantu omikron

Od poniedziałku 27 grudnia w Austrii będzie obowiązywać godzina policyjna dla gastronomii, wyznaczona na godz. 22. Dotyczy to również barów hotelowych. Anulowano zapowiadaną wcześniej możliwość całonocnych zabaw w lokalach gastronomicznych w sylwestrową noc - wiadomo już, że 31 grudnia restauracje mają zostać zamknięte także o godz. 22.

Prof. Pyrć: Wiosna może być katastrofalna. Widzimy efekty braku szczepień

Zmieniły się również zasady dotyczące imprez masowych. W mniejszych, rodzinnych uroczystościach, takich jak wesela czy urodziny, może uczestniczyć do 25 osób - pod warunkiem, że są to osoby z grupy 2G (zaszczepione lub takie, które przechorowały Covid-19). Uczestnicy imprez gromadzących do 500 osób także muszą posiadać zaświadczenie o szczepieniu lub przejściu Covid-19.

Jeśli chodzi o wydarzenia większe, do 1000 osób, konieczny będzie test PCR, wykonany najpóźniej 72 godziny przed wydarzeniem.

USA: Liczba nowych zakażeń koronawirusem przekracza rekordy

W niektórych częściach USA dobowe bilanse nowych zakażeń są wyższe niż rekordowe dane z ubiegłorocznego szczytu pandemii. Jak wskazują amerykańskie media za te wskaźniki odpowiada wariant omikron.

"Delaware, Hawaje, Massachusetts, New Jersey, Nowy Jork i Portoryko są wśród obszarów, które zgłosiły więcej przypadków koronawirusa w ciągu ostatniego tygodnia niż wcześniej w jakimkolwiek innym siedmiodniowym okresie" - zauważa dziennik "New York Times".

Francja. Rząd wprowadza nowe obostrzenia epidemiczne z powodu rozprzestrzeniania się omikrona

Nowy Jork od poniedziałku wprowadził nakaz szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora prywatnego. Jest to pierwsze w USA tego rodzaju zarządzenie w stosunku do firm prywatnych.

Francja: Rząd wprowadza nowe obostrzenia

We Franci ograniczona została wielkość zgromadzeń. Na świeżym powietrzu będzie mogło gromadzić się do 5 tys. osób, natomiast w pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło przebywać nie więcej niż 2 tys. osób. Dotyczy to m.in. obiektów sportowych.

- Zakazane zostaną koncerty (z publicznością) na stojąco, we wszystkich kinach, teatrach, obiektach sportowych i komunikacji miejskiej, także dalekobieżnej, zakazane zostanie spożywanie napojów i jedzenia - zapowiedział premier Jean Castex.

Dodał, że zgodnie z nowymi obostrzeniami od 3 stycznia konsumpcja w barach i kawiarniach będzie mogła odbywać się jedynie na siedząco.

Grecja: Rząd wprowadza od 3 stycznia dodatkowe obostrzenia epidemiczne

Minister zdrowia Grecji Thanos Plewris poinformował, że od 3 do 16 stycznia obowiązkowe będzie noszenie maseczek typu FFP2 we wszystkich miejscach publicznych, a w supermarketach i w transporcie publicznym konieczne będzie stosowanie podwójnych maseczek tego rodzaju.

O północy zamykane będą lokale rozrywkowe, a w godzinach wieczornych w takich miejscach przy jednym stoliku będzie mogło siedzieć nie więcej niż sześć osób. - Jeśli stwierdzimy, że te środki nie są przestrzegane, zabronimy puszczania muzyki w miejscach rozrywki - powiedział Plewris.

Kraków. Brytyjczyk wpadł na lotnisku w Balicach. Pokazał fałszywy certyfikat

Limity wprowadzone zostaną także na trybunach stadionów piłkarskich, gdzie udostępnionych będzie jedynie 10 proc. miejsc.

W sektorze publicznym do 50 proc. zatrudnionych ma być objętych nakazem pracy zdalnej, a wizyty w domach opieki społecznej będą dozwolone tylko dla osób z ujemnym wynikiem testu PCR.

Australia: Kolejny dzień z rzędu rekordowa liczba zakażeń koronawirusem

W Australii kolejną dobę z rzędu odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem - poinformowały we wtorek tamtejsze władze. Według agencji Reutera minionej doby zarejestrowano w Australii 11 264 przypadki COVID-19, a tygodniowa średnia przekroczyła 8,2 tys. infekcji dziennie.

W związku z rozpowszechnianiem się wysoce zakaźnego wariantu omikron, władze stanowe wprowadzają zmiany w walce z pandemią. Wiele wydarzeń kulturalnych zostało odwołanych, restauracji zamkniętych, a lotów anulowanych.

Ponadto granice Australii pozostają zamknięte dla zagranicznych podróżnych. Jedynie przebywający poza krajem Australijczycy mogą wrócić bez konieczności odbywania przymusowej kwarantanny w hotelu. Pomimo tych surowych regulacji, władze poinformowały, że zezwolą na przylot do Australii niektórych zagranicznych pracowników wykwalifikowanych oraz studentów.

W. Brytania: Prawie 100 tys. nowych zakażeń, rząd nie wprowadza nowych obostrzeń

Najnowszy bilans epidemiczny w Wielkiej Brytanii nie zawiera danych ze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, zatem, jak przewiduje Reuters, całkowity dobowy przyrost infekcji w całym kraju prawdopodobnie wynosi ok. 120 tys.

"Nie będzie dalszych środków epidemicznych przed nowym rokiem. Kiedy wejdziemy w nowy rok, wtedy rozważymy, czy powinniśmy wprowadzać kolejne obostrzenia" - zapowiedział Javid na konferencji prasowej.

Minister podkreślił, że wysoce zakaźny wariant koronawirusa omikron stanowi obecnie około 90 proc. nowych infekcji w całej Anglii i wezwał ludzi do ostrożnego świętowania Nowego Roku.

Islandia: W noc sylwestrową znów nie zapłoną tradycyjne ogniska

Islandzkie władze postanowiły, że w tym roku z powodu zagrożenia epidemicznego w Reykjaviku nie zostaną rozpalone w noc sylwestrową tradycyjne ogniska - poinformował portal Iceland Monitor. To już drugi rok z rzędu, gdy przez Covid-19 zrezygnowano z tego zwyczaju.

W samym Reykjaviku przed wybuchem pandemii COVID-19 tradycyjnie rozpalano 10 ognisk w noc sylwestrową. Rozpalanie ognisk łączy się z islandzką wiarą w elfy; według dawnych wierzeń płomienie miały oświetlać im drogę do ludzkich siedlisk.