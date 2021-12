Papież Franciszek: Musimy zaangażować się w nawrócenie na umiarkowanie

Spotkanie papieża Franciszka z członkami Kurii Rzymskiej odbyło się w czwartek 23 grudnia. Papież podkreślił na nim m.in. znaczenie pokory i ubóstwa w Kościele. Jak ocenił, w kontekście reformy Kurii, powinna ona dawać innym świadectwo. Mówił: "organizacja, którą musimy wdrożyć, nie ma charakteru korporacyjnego, lecz ewangeliczny" - relacjonuje Vatican News.

Kościół. Papież Franciszek zachęcał członków Kurii do pokory i ubóstwa

Na przedświątecznym spotkaniu papież Franciszek podsumował również kończący się rok. Jak informuje watykański portal, papież podkreślił, że nadchodzący czas jest momentem refleksji, ale też weryfikacji. Dodał, że tajemnicę Bożego Narodzenia najlepiej oddaje słowo "pokora". "Człowiek pokorny akceptuje podważanie jego zdania, otwiera się na nowości, a czyni to, ponieważ czuje się silny tym, co go poprzedza, swoimi korzeniami, przynależnością".

Papież wspomniał również o ubóstwie, które prowadzi do pokory. Podkreślił, że to Kuria musi jako pierwsza zaangażować się w pokorę i dawać świadectwo. "Jeśli Słowo Boże przypomina całemu światu o wartości ubóstwa, to my, członkowie Kurii, musimy jako pierwsi zaangażować się w nawrócenie na umiarkowanie" - tłumaczył.

W tym roku na Placu Świętego Piotra w Watykanie stanęła świąteczna szopka, która nawiązuje do kultury peruwiańskiej. Upamiętnia historyczny moment odzyskania przez Peru niepodległości. Znajdujące się w niej figury posiadają ludowe peruwiańskie stroje i niosą regionalne potrawy. Z okazji Bożego Narodzenia na Placu Świętego Piotra stanął również wiekowy świerk z terenu Dolomitów. Świąteczne drzewko ma aż 28 metrów wysokości i 113 lat.