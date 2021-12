Prezydent Rosji spotkał się z dziennikarzami na corocznej konferencji prasowej, podczas której odpowiadał na ich pytania i podsumowywał rok w kraju. Zaproszono ponad 500 dziennikarzy. Aby wziąć udział w konferencji, przedstawiciele mediów musieli wykonać trzy testy PCR. Wśród tematów, o które dopytywali dziennikarze, znalazła się m.in. pandemia koronawirusa i polityka międzynarodowa. Pytano też o kryzys w relacjach między Rosją a Zachodem oraz wzrost napięcia wokół Ukrainy.

Władimir Putin: Zachód bezczelnie oszukał

Podczas konfekcji Władimir Putin pokreślił, że Rosja wprost zakomunikowała państwom Zachodu, iż NATO nie powinno się rozszerzać na wschód. Prezydent zaznaczył, że jest to "nie do przyjęcia" i zażądał gwarancji "tu i natychmiast". - USA ze swoimi rakietami przychodzą do nas, są już na progu naszego domu. Czy to nie jest zbyt wygórowane żądanie, aby nie instalować takich systemów w naszym domu. Jak zareagowaliby Amerykanie, gdybyśmy wzięli swoje rakiety i umieścili je na granicy USA z Kanadą albo USA z Meksykiem? - pytał.

Putin podkreślił, że Zachód "bezczelnie oszukał" Rosję, gwarantując w latach 90. nieprzyjmowanie nowych członków do NATO. - A teraz proszę, w Rumunii, w Polsce, są systemy rakietowe. Czy my dotarliśmy do granic USA i Wielkiej Brytanii, czy to oni dotarli do naszych? - pytał retorycznie.

Putin o ewentualnej agresji na Ukrainę: To nie nasz wybór

Władimir Putin mówił też o ewentualnym konflikcie z Ukrainą. - To nie nasz wybór, my tego nie chcemy - mówił prezydent Rosji. Podkreślił jednak, że działania jego kraju "zależą od bezwarunkowego zagwarantowania bezpieczeństwa Rosji dziś i w przyszłości".

Oskarżył też Kijów o przygotowanie prowokacji w Donbasie wobec separatystów (wspieranych przez Rosję - red.). - Odnosi się wrażenie, że być może przygotowują się do trzeciej operacji wojskowej i dają nam uczciwe ostrzeżenie: nie interweniujcie, nie chrońcie tych ludzi, ale jeśli będziesz interweniować i chronić ich, będą nowe sankcje. Może powinniśmy się na to przygotować - mówił Putin na konferencji.

Dodał, że napięcia z Ukrainą rozpoczęły się w 2014 roku. - Część historycznych rosyjskich ziem znalazła się po 1991 r. (rozpad ZSRR - red.) w innych państwach, zwłaszcza na Ukrainie - mówił. - Pracowaliśmy nawet z Juszczenką i Tymoszenko. Ale w 2014 r. nastąpił krwawy zamach stanu - powiedział, mówiąc o tzw. rewolucji godności, która wybuchła po zawieszenia przez Wiktora Janukowycza prac nad wdrożeniem umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.

Rosja stawia warunki

Jak przypomina w swoim artykule Maciek Kucharczyk, 17 grudnia rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało dokumenty, które mają być projektem porozumienia z USA albo NATO na temat bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dwa dni wcześniej mieli je otrzymać sami Amerykanie. Kreml oznajmił między innymi, że oczekuje wycofania wojsk NATO z terytorium państw przyjętych do Sojuszu po 1997 roku (czyli między innymi Polski).

Do tego szereg oczekiwań odnośnie do nierozmieszczania konkretnych rodzajów broni na terytorium państw leżących w pobliżu Rosji, czy nieprzyjmowania do Sojuszu np. Ukrainy. Generalnie to rozległa lista oczekiwań, które godzą w zdolność państw w regionie do podejmowania suwerennych decyzji dotyczących swojego bezpieczeństwa. Rosjanie nie mogą oczekiwać, że USA czy NATO by na coś takiego przystały, bo już wyraźnie odrzucały w przeszłości taką możliwość.

