Zacharowa z przekąsem komentuje nowy zakup polskiego MON. "Godna armia - godny sprzęt"

8 grudnia Mariusz Błaszczak poinformował za pośrednictwem Twittera, że Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z USA umowę na dostawę 300 używanych pojazdów MRAP typu COUGAR. "Pojazdy wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym trafią do Wojska Polskiego w I kwartale 2022 roku i wzmocnią m.in. potencjał jednostek rozlokowanych we wschodniej" - napisał szef MON.

Zacharowa: Godna armia - godny sprzęt

Wpis ten we wtorek skomentowała Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na Telegramie napisała, że minister Mariusz Błaszczak "pochwalił się polskimi osiągnięciami w sferze militarno-technicznej". "Warszawa kupiła hurtem od Amerykanów 300 używanych transporterów opancerzonych Cougar. Pan Błaszczak powiedział, że nowe produkty z drugiej ręki 'wzmocnią potencjał jednostek zlokalizowanych we wschodniej Polsce'. Godna armia - godny sprzęt" - skomentowała Zacharowa.

"Trzeba to powiedzieć, że minister obrony wystawił swoją noworoczną 'listę życzeń' jesienią, w trakcie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. To wtedy, według zbiegłego z polskiego wojska Emila Cz. [ze względu na trwające postępowanie nie podajemy całego nazwiska, Zacharowa podała - red.], dzielni żołnierze polskiej armii robili jak najmniej w całej sytuacji z migrantami" - napisała dalej, dodając, że pojazdy, które otrzyma armia to znane Polakom z Afganistanu Cougary.

"Zamiast prawdziwej analizy rosyjskich konstruktywnych propozycji dla światowego i europejskiego bezpieczeństwa, kolumna amerykańskich śmieci jest w drodze na wschodnią granicę Polski. [To - red.] film katastroficzny z soundtrackiem 'Święta coraz bliżej'" - zakończyła Zacharowa.

