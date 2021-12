Szwecja. Zastrzelił mężczyznę i uciekł hulajnogą. Ofiara to przywódca gangu

Zobacz wideo Czy czeka nas atak Rosji na Ukrainę? Kwaśniewski: Sytuacja z Ukrainą jest trudna

Do morderstwa doszło w środę rano (22 grudnia) w hotelu przy placu Fridhemsplan w centrum Sztokholmu, zaledwie 650 metrów od komendy policji. O godzinie 11.50 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że morderca czekał na mężczyznę w holu recepcji, kiedy ten wyszedł z windy, zbliżył się i zastrzelił go. Według informacji "Aftonbladet" sprawca uciekł z miejsca zdarzenia na elektrycznej hulajnodze. Nadal jest na wolności.

- Jesteśmy na miejscu i przesłuchujemy ludzi, aby dowiedzieć się, czy ktoś coś widział - skomentował rzecznik policji. - Sprawdzamy, czy w hotelu i w najbliższej okolicy są kamery - dodał.

Szwecja. Rodzina zastrzelonego mężczyzny brała udział w wojnie gangów

Jak donosi gazeta "Expressen", 34-letnia ofiara miała trzech braci - dwóch z nich również zamordowano, a trzeci trafił do więzienia za strzelaninę w wojnie gangów. Ponadto mężczyzna był wcześniej podejrzany o udział w zabójstwie swojego rywala. Został uniewinniony. Według ustaleń ofiara to przywódca gangu z dzielnicy Östberga w południowym Sztokholmie. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w konflikcie z grupą przestępczą z dzielnicy Bredäng, który rozpoczął się latem 2013 roku i stał się jednym z najbardziej krwawych w Sztokholmie. W ostatnich latach brali udział w co najmniej dziesięciu strzelaninach.

Czy przeszłość 34-latka ma związek ze sprawą? - Jesteśmy w pełni świadomi, że w tym regionie są konflikty i powszechnie sprawdza się, czy ma to wpływ, czy nie - powiedział Towe Hägg z policji.

