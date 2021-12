- Wystarczy tylko otworzyć drzwi, drzwi serca. Nie zawiedźmy w te święta - zaapelował papież Franciszek, cytowany przez Reuters. Jego zdaniem żaden kraj nie powinien unikać odpowiedzialności w sprawie pomocy uchodźcom.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, podczas cotygodniowej audiencji papież Franciszek złożył wszystkim Polakom świąteczne życzenia. - Podczas świąt Bożego Narodzenia niech wam towarzyszy radość wynikająca ze świadomości, że bez żadnej naszej zasługi Bóg nas umiłował miłością tak konkretną, że stała się ciałem i zamieszkała pośród nas - mówił papież Franciszek. - Niech ta miłość, która ma na imię Jezus, narodzi się w waszych sercach, w waszych domach i w waszych rodzinach. Z serca wam błogosławię - dodał.

Watykan. Papież prosi Europę o pomoc uchodźcom: To problem ludzkości

Papież Franciszek nawoływał Europę do pomocy uchodźcom. Ojciec Święty powiedział, że na podczas swojej ostatniej podróży na Cypr i do Grecji, która odbyła się na początku miesiąca, na własne oczy przekonał się, jak cierpią ci ludzie.

Jak podaje Reuters, 12 migrantów z obozów dla uchodźców na Cyprze, którzy są przesiedlani do Włoch na koszt papieża Franciszka, przybyło do Włoch w zeszłym tygodniu. Watykan oczekuje jeszcze na 48 migrantów. - W szczególności, dzięki wspaniałomyślnej otwartości władz włoskich, mogłem sprowadzić do Rzymu grupę osób, które poznałem podczas swojej podróży: dziś niektórzy z nich są tu wśród nas. Witajcie! Jako Kościół będziemy się o nich troszczyć w najbliższych miesiącach. Jest to mały znak, który, mam nadzieję, posłuży jako bodziec dla pozostałych krajów europejskich, aby pozwoliły lokalnym wspólnotom kościelnym zająć się innymi braćmi i siostrami, którzy pilnie potrzebują relokacji, towarzyszenia, promocji i integracji - mówił papież Franciszek, cytowany przez "Vatican News".

Papież wyraził również nadzieję, że więcej krajów europejskich otworzy się na to, by pomagać większej liczbie migrantów. - Istnieje wiele lokalnych kościołów, zgromadzeń zakonnych i organizacji katolickich, które są gotowe przyjąć ich i towarzyszyć im w drodze do owocnej integracji. Wszystko, co jest potrzebne, to otworzyć drzwi, drzwi serca! Nie zawiedźmy w te święta - dodał.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Kryzys humanitarny trwa

Tymczasem Grupa Granica podaje, że sytuacja migrantów znajdujących się na polsko-białoruskiej granicy nadal jest dramatyczna i wcale nie ustabilizowała się mimo nadejścia zimy i bardzo niskich wartości na zewnątrz. "Dziś i w kolejnych dniach temperatura na Podlasiu spadnie w nocy poniżej -10 stopni Celsjusza. Mimo to poza oddolnymi działaniami wolontariuszek i mieszkańców na horyzoncie wciąż nie widać żadnego systemowego wyjścia z tej dramatycznej sytuacji. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy pomagają na granicy i nas wspierają" - przekazała organizacja we wtorek 21 grudnia.