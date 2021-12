Odkryto idealnie zachowany embrion dinozaura sprzed 70 mln lat. To "Baby Yingliang". "Niesamowite"

Zobacz wideo Skąd się wzięliśmy? Czy jesteśmy sami? Webb rusza szukać odpowiedzi

Licząca blisko 70 milionów lat (od 66 do 72 mln) skamielina małego dinozaura - owiraptora - idealnie zwiniętego w jaju, rzuca światło na powiązania między dinozaurami a ptakami - podkreśla CNN. Odkrytemu dinozaurowi nadano imię "Baby Yingliang", od nazwy chińskiego muzeum, w którym znajduje się skamielina. Jajo ma około 17 centymetrów długości, a długość dinozaura od głowy do ogona szacowano na 27 centymetrów. Naukowcy uważają, że jako dorosły osobnik, mógłby osiągnąć od około dwóch do trzech metrów długości.

"Badam jaja dinozaurów od 25 lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałam"

Prof. Darla Zelenitsky z Uniwersytetu w Calgary podkreśliła, że kości małych dinozaurów były delikatne i bardzo rzadko są zachowane jako skamieliny, co zwiększa wagę odkrycia. - To niesamowity okaz. Badam jaja dinozaurów od 25 lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałam - stwierdziła badaczka, dodając, że "do tej pory niewiele było wiadomo o tym, co działo się w jaju dinozaura przed wykluciem".

Naukowcy z Chin, Wielkiej Brytanii i Kanady zbadali pozycję "Baby Yingliang" i innych wcześniej znalezionych embrionów owiraptorów i doszli do wniosku, że dinozaury poruszały się i zmieniały pozycję przed wykluciem się w sposób bardzo podobny do młodych ptaków. - Byliśmy zaskoczeni, widząc ten embrion pięknie zachowany w jaju dinozaura, leżący w pozycji podobnej do ptaka. Takiej postawy nie rozpoznano wcześniej u nieptasich dinozaurów - stwierdziła Fion Waisum Ma, paleontolożka z Uniwersytetu w Birmingham.

Jajo zostało znalezione już w 2000 roku, ale dopiero kilkanaście lat później odkryto, że wewnątrz mogą znajdować się kości. Wcześniej przez ponad 10 lat kurzyło się w magazynie chińskiego muzeum.

