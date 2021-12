Wielka Brytania. Mężczyzna oskarżony o zabójstwo posła Davida Amessa nie przyznaje się do winy

Zobacz wideo Gdula: Brexit to efekt tego, że nie słuchano ludzi na dole

W połowie października w sali przy kościele metodystów we wschodniej Anglii doszło do ataku. 69-letni przedstawiciel Partii Konserwatywnej sir David Amess został wielokrotnie ugodzony nożem, jego życia nie udało się uratować. Jak podają zagraniczne media, 25-letni mężczyzna oskarżony o zabójstwo nie przyznaje się jednak do winy.

Wielka Brytania. David Amess zaatakowany. 25-letni oskarżony nie przyznaje się do winy

25-letni Ali Harbi Ali stawił się we wtorek 21 grudnia przed Centralnym Sądem Karnym w Londynie. Jak pisze BBC, podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do zamordowania posła, ani do przygotowywania (między majem 2019 r. a wrześniem 2021 r.) aktów terroryzmu, o które również jest oskarżony - zarzuca mu się angażowanie się w rozpoznanie lokalizacji ataków oraz prowadzenie badań internetowych dotyczących celów - czytamy.

Termin rozprawy został wyznaczony na 21 marca 2022 roku. Oskarżony został tymczasowo zatrzymany w areszcie.

15 października tego roku koło południa sir David Amess został zaatakowany w kościele metodystów Belfairs w mieście Leigh-on-Sea (hrabstwo Essex). Mężczyzna został wielokrotnie ugodzony nożem. "The Guardian" podaje, że stan polityka był na tyle ciężki, że ratownicy medyczni nie byli w stanie przetransportować go do szpitala. Mężczyzna zmarł w ciągu godziny.

David Amess był posłem do Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej od 1983 roku. Od 1997 r. był posłem reprezentującym Southend West. Przed referendum w 2016 roku poparł brexit.