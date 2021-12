Donald Trump pozwał prokuratorkę generalną Nowego Jorku, bo prowadzi śledztwo ws. jego firmy

Złożony przez prawników Donalda Trumpa pozew wpłynął do sądu federalnego w poniedziałek po tym, jak Trump został wezwany w związku z oszustwami dotyczącymi cen nieruchomości. Dopuścić się ich miała firma byłego prezydenta USA Trump Organization. Pozew ma zapobiec zaangażowaniu prokuratorki generalnej Letitii James w postępowania zarówno cywilne, jak i karne przeciwko byłemu prezydentowi, a także jego firmom - poinformował CNN.

Pozew Donalda Trumpa przeciwko Letitii James. "Nadużycie władzy"

Zgodnie ze złożonym pozwem prokuratorka generalna Nowego Jorku Letitia James miała "nadużywać swoich uprawnień dochodzeniowych, by wziąć na cel przeciwników politycznych i rozwijać swoją karierę". W pozwie przytoczone zostały też komentarze prokuratorki generalnej zarówno z jej kampanii wyborczej (2018 r.), jak i te sprzed ostatnich tygodni, które mają dowodzić, że lekceważy ona obowiązek zachowania neutralności w życiu publicznym i "narusza konstytucyjne prawa byłego prezydenta, w tym jego prawo rzetelnego procesu sądowego i wolności słowa." - podaje "The New York Times". W rozmowie telefonicznej z CBS News Trump nazwał śledztwo "niekonstytucyjnym".

Jak można przeczytać we fragmentach cytowanych przez zagraniczne media, James miała "niestrudzenie bombardować" Trumpa, jego rodzinę oraz Trump Organization "nieuzasadnionymi wezwaniami" i prowadzić wobec niego "zaciekłą krucjatę, by ukarać swojego politycznego przeciwnika". Prawniczka Trumpa przekazała "Wall Street Journal", że mają zamiar pociągnąć James do odpowiedzialności za jej "rażące naruszenia konstytucji" oraz "powstrzymać krucjatę" wobec byłego prezydenta.

Pozew przeciwko Letitii James został złożony na niecałe dwa tygodnie po tym, jak zasygnalizowała, że ma zamiar przesłuchać Donalda Trumpa pod przysięgą na początku przyszłego miesiąca. Biuro prokuratorki generalnej Nowego Jorku we współpracy z biurem prokuratora okręgowego Manhattanu Cyrusem Vancem zajmuje się śledztwem dotyczącym tego, czy firma byłego prezydenta nieuczciwie zawyżała wartość swoich aktywów w celu oszukania banków, by te udzieliły jej pożyczek. Drugie prowadzone przez James śledztwo rozpoczęło się w 2019 roku i dotyczy podobnych pytań na temat tego, w jaki sposób wyceniane były nieruchomości Donalda Trumpa.

Letitia James: Nikt nie jest ponad prawem, nawet ktoś o nazwisku Trump

W poniedziałek, po informacji o złożonym przez prawników Trumpa pozwie, Letitia James opublikowała oświadczenie, w którym przekazała, że Trump Organization wielokrotnie usiłowała opóźnić śledztwo w sprawie działalności biznesowej firmy.

"Aby było jasne, ani pan Trump, ani Trump Organization nie mogą dyktować, czy i gdzie odpowiedzą za swoje działania […] Nasze śledztwo będzie kontynuowane, ponieważ nikt nie stoi ponad prawem, nawet ktoś, kto nazywa się Trump" - oświadczyła. Choć pozew Trumpa może odwrócić uwagę od śledztwa lub je opóźnić, zdaniem ekspertów nie doprowadzi do jego całkowitego zatrzymania.

