Czechy. Rzecznik prezydenta trafił do szpitala. Miał prawie 2 promile alkoholu. "Proszę, wybaczcie mi"

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, około godz. 3:00, na jednej z praskich ulic - podaje portal novinky.cz. Do nietrzeźwego i agresywnego mężczyzny, który odmówił opuszczenia taksówki i zapłaty za nią, przyjechali policjanci. Okazało się, że ma on 1,99 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze wezwali więc pogotowie, które zabrało go do szpitala.

Czeskie media ustaliły, że mężczyzna, do którego przyjechała policja, to rzecznik prasowy prezydenta Czech Milosza Zemana. Jirí Ovcácek potwierdził, że takie zdarzenie miało miejsce i przeprosił za swoje zachowanie. - Chcę przeprosić wszystkich - ratowników, policję i taksówkarza - za to, co się stało. To była wyjątkowa porażka, za którą bardzo przepraszam. Proszę, wybaczcie mi - powiedział w rozmowie z CNN Prima NEWS.

- W ostatnich tygodniach i miesiącach odczuwam dużą presję. Pan prezydent był w szpitalu, były różne dramatyczne okoliczności powstania rządu i był to bardzo trudny okres, czego chyba nigdy wcześniej nie przeżyłem - dodał. - Jest mi niezmiernie przykro, bo na pewno zawiodłem wiele osób, w tym moich bliskich i współpracowników. (...) Nie będę się usprawiedliwiać, to była wyjątkowa rzecz, która już się nie powtórzy i proszę wszystkich o wybaczenie - stwierdził Jirí Ovcácek.

Przypomnijmy, czeski prezydent spędził w szpitalu wojskowym łącznie 46 dni z powodu powikłań związanych z przewlekłą chorobą. Pod koniec listopada opuścił placówkę w karetce, która przewiozła go do pałacu w Lanach koło Pragi. Po około dziewięciu godzinach Milosz Zeman wrócił do szpitala z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.