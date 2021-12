Holandia. Polityk porównał pandemiczne obostrzenia do Holokaustu. Sąd nakazał mu usunąć wpisy

Thierry Baudet stwierdził w tweecie, że niezaszczepieni przeciw COVID-19 to "nowi Żydzi", zaś ludzie, którzy nie biorą pod uwagę społecznego wykluczenia niezaszczepionych to "nowi naziści". Stanowisko polityka oburzyło osoby ocalałe z Holokaustu i środowiska żydowskie, które podjęły kroki prawne.

Sąd nakazał Baudetowi usunięcie wpisów w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyroku. Za każdy dzień zwłoki poseł musiałby płacić grzywnę w wysokości 25 tys. euro (blisko 116 tys. zł) - poinformowało w czwartek BBC. W serii wpisów, które w listopadzie polityk zamieścił w internecie, znalazły się liczne porównania sytuacji osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 - które mają ograniczony dostęp do miejsc publicznych - do losu ofiar nazistowskich zbrodni. W jednym z tweetów poseł pokazał zdjęcie obozu koncentracyjnego z podpisem: "Jak to możliwe, że nikt nie widzi, jak historia się powtarza?". Decyzją sądu Baudet ma od teraz zakaz publikowania podobnych grafik.

Sędzia: Twitter Baudeta to "wylęgarnia antysemityzmu"

Sędzia mówił, że twitterowe konto polityka stało się "wylęgarnią antysemityzmu". "Przyrównanie pandemicznej polityki rządu do prześladowania Żydów - co jest zupełnie niewspółmierne - sprawia, że los Żydów jest bagatelizowany" - oświadczył sędzia, cytowany przez holenderski portal NOS.nl. "Niewpuszczenie do baru z powodu osobistego wyboru o niezaszczepieniu się, nie jest jak zabicie milionów ludzi tylko za to, kim są" - powiedział w sądzie Ronny Naftaniel z Centralnego Żydowskiego Komitetu Konsultacyjnego.

Adwokat Baudeta twierdził z kolei, że intencją posła nie było obrażenie kogokolwiek, lecz ostrzeżenie przed tym, do czego może prowadzić wykluczenie osób nieszczepionych. Thierry Baudet uznał wyrok sądu za "niezrozumiały" i "szalony". Dodał, że złoży apelację.

Polityk usunął jednak wpisy. "Właśnie usunąłem cztery tweety, które nakazał mi skasować sędzia. To samo zrobiłem z postami na Instagramie i Facebooku" - oznajmił. "Przykro mi, że nie mogę wyrazić tego, w co głęboko wierzę. Nie pogodziłem się z tym i z pewnością się odwołam" - zapowiedział Thierry Baudet.