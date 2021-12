Wielka Brytania. Naukowcy: nawet do 400 tys. zakażeń koronawirusem w środę

Wielka Brytania zmaga się z gigantyczną falą zakażeń spowodowaną nowym wariantem koronawirusa. Jak poinformował w swoim newsletterze POLITICO, zdaniem naukowców liczba nowych zakażeń 15 grudnia może osiągnąć nawet 300 do 400 tysięcy, w tym w większości wariantem omikron. W oficjalnych raportach we wtorek 14 grudnia raportowano o ok. 60 tys. wykrytych zakażeniach, z czego ok. 37 tys. przypisywało się omikronowi. Projekcja naukowców wskazywała jednak, że tego dnia zakazić się mogło nawet 200 tys. osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Senator Jackowski o ustawach covidowych: Błędy zostały poczynione przez obie strony

Wielka Brytania. Wybuch pandemii koronawirusa

Z informacji portalu wynika, że najwięcej przypadków zachorowań na COVID-19 jest obecnie w Londynie, gdzie liczba zaszczepionych osób jest niska. "Według niepotwierdzonych źródeł, w stolicy zakażonych COVID-em jest obecnie więcej niż w jakimkolwiek innym momencie pandemii. Osoby, które widziały rządowe modele wzrostu zakażeń omikronem w nadchodzących dniach, mówią, że wykres pokazuje linię idącą prawie pionowo w górę i wykraczającą poza oznaczenie miliona przypadków dziennie" - możemy przeczytać w newsletterze. Warto podkreślić, że szacowany wynik uwzględnia najprawdopodobniej także niepotwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Jak informuje "The Guardian", według takich założeń wtorkowa liczba zakażeń mogła wynieść nawet 200 tys.

Omikron w Wielkiej Brytanii. Boris Johnson: Stoimy w obliczu sytuacji kryzysowej

Więcej informacji ze świata przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Koronawirus. "Musimy spodziewać się szokujących statystyk"

Szefowa brytyjskiej agencji zdrowia ostrzegła, że w najbliższej przyszłości mieszkańcy Wielkiej Brytanii muszą spodziewać się szokujących statystyk zakażeń. "To prawdopodobnie największe zagrożenie, z jakim mierzymy się od początku pandemii" - podkreśliła Jenny Harries z UK Health Security Agency. Mówiła posłom, że w wielu rejonach kraju tempo podwajania się przypadków omikronu to mniej niż dwa dni. "Jestem pewna, że statystyki w najbliższych dniach będą dość szokujące, w porównaniu do przyrostów przypadków spowodowanych poprzednimi wariantami" - ostrzegła ekspertka.

Protest w Rotterdamie. Policja oddała strzały, w centrum stan wyjątkowy [ZDJĘCIA]

Jenny Harries dodała, że największe potencjalne zagrożenie wiąże się z tym, jak zakażenia przełożą się na poważne przypadki, hospitalizacje i zgony. Zastrzegła, że na tym etapie błędem byłoby zakładanie, że omikron powoduje lżejszy przebieg choroby, a dane z RPA mają ograniczone przełożenie na to, co stać się może na Wyspach. Brytyjska populacja jest bowiem starsza, częstsze są też choroby przewlekłe.