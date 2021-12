Sudan. Prawie 100 osób zmarło z powodu tajemniczej choroby. WHO rozpoczęło dochodzenie

Do śmierci z powodu tajemniczej choroby doszło w Sudanie Południowym w stanach Fangak oraz Jonglei. Sprawą zajęła się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która na miejsce wysłała zespół specjalistów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert o znaczeniu tegorocznej zimy i zmianach klimatu

Sudan. Śmierć 89 osób z powodu tajemniczej choroby

Przypuszczenia, że za zgony dziesiątek osób odpowiedzialna jest cholera, nie potwierdziły się. Jak informuje portal, zebrane w okolicy próbki dały w tym kierunku negatywny wynik.

- Podjęliśmy decyzję o wysłaniu zespołu szybkiego reagowania, aby dokonali oceny ryzyka i przeprowadzili dochodzenie; oczywiście, gdy będą już w stanie zebrać próbki od chorych osób. Wstępna liczba zgonów, o której zostaliśmy poinformowani, to 89 - powiedziała dla BBC Sheila Baya z WHO. Dodała także, że zespół specjalistów WHO nie mógł dostać się drogą lądową do stanu Fangak. W transporcie na miejsce ma pomóc im helikopter, który zostanie podstawiony w środę 15 grudnia.

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Czysta woda jest tam "przywilejem nielicznych". PAH apeluje o wsparcie

Największa powódź w Sudanie od lat 60-tych

Jak podkreślił Newsweek.com, tajemnicze śmierci w Sudanie wystąpiły po powodzi, której nie było na taką skalę od roku 1962. Z powodu zalanych terenów ponad 200 tys. osób ze stanu Unity musiało opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Głos w tej sprawie zabrał Shumon Sengupta, krajowy dyrektor Concern Worldwide w Południowym Sudanie.

- Siła tegorocznej powodzi była ogromna. Ponad 200 tysięcy osób, więcej niż jedna czwarta populacji stanu Unity, została zmuszona opuścić swoje domy na skutek podnoszącego się stanu wody - przekazał portalowi.

- Z powodziami łączy się zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się malarii, wiele dzieci jest też zagrożonych niedożywieniem - ostrzegał natomiast Lam Tungwar Kueigwong z południowosudańskiego rządu.

Fala protestów w Europie. W Holandii zamieszki na ulicach kilku miast [ZDJĘCIA]