Szef WHO ostrzega przed omikronem. "Rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy"

- 77 krajów zgłosiło do tej pory zakażenia omikronem, ale w rzeczywistości wariant ten można byłoby znaleźć w większości krajów świata, mimo że nie został tam jeszcze wykryty. Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie - mówił sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus w czasie konferencji prasowej online w Genewie.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji o pandemii koronawirusa przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak podaje The New York Times, szef WHO zaznaczył, najnowsze badania Uniwersytetu Waszyngtońskiego nad omikronem wykazują tylko niewielki spadek skuteczności szczepionek przeciwko ciężkim objawom i zgonom, wywoływanych przez ten wariant COVID-19.

Nadal nie wiadomo jednak, jak omikron wpływa na liczbę hospitalizacji i o ile cięższy jest przebieg tego zakażenia.

Zobacz wideo Na jakim etapie IV fali zachorowań jesteśmy? Ekspert wyjaśnia

WHO zaniepokojone nierównościami w dostępie do szczepionek

- Pojawienie się wariantu omikron skłoniło niektóre kraje do wprowadzenia programów dawek przypominających dla całej dorosłej populacji - mówił w czasie spotkania z mediami Tedros. Szef WHO wyraził zaniepokojenie, faktem, że takie programy doprowadzą do ponownego magazynowania szczepionek i zwiększą nierówność w dostępie do nich. - Mówię jasno. WHO nie jest przeciwko dawkom przypominającym. Jesteśmy przeciwko nierównościom w dostępie do szczepionek - zaakcentował Tedros.

Włochy zamierzają przedłużyć stan wyjątkowy do końca marca 2022 roku

- W miarę postępów w szczepieniach, dawki przypominające mogą odgrywać ważną rolę, szczególnie dla osób o najwyższym ryzyku ciężkich objawów choroby - podkreślił. - To kwestia ustalenia priorytetów, a kolejność ma znaczenie. Podawanie dawek przypominających grupom o niskim ryzyku ciężkiej choroby lub śmierci po prostu zagraża życiu osób o wysokim ryzyku, które wciąż czekają na swoje podstawowe dawki z powodu ograniczeń podaży - tłumaczył.

W jego ocenie podawanie dodatkowych dawek osobom z grupy wysokiego ryzyka "może uratować więcej istnień niż podawanie podstawowych dawek osobom o niskim ryzyku."

Szef WHO prosił także, aby nie lekceważyć omikronu. - Obawiamy się, że ludzie postrzegają go jako wariant łagodny. Nie doceniamy tego wirusa na własne ryzyko. Nawet jeśli omikron powoduje mniej ciężką chorobę, sama liczba zakażeń może ponownie sparaliżować nieprzygotowane systemy opieki zdrowotnej - zakończył.

Rozporządzenie ws. koronawirusa przyjęte przez rząd [LISTA OBOSTRZEŃ]