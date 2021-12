Dramat zaczyna się tam. Weź udział w akcji "Zaopiekowani" PCPM i Gazeta.pl

Gazeta.pl i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej łączą siły, by wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny Libańczyków i uchodźców z Syrii. Dzięki wspólnej inicjatywie z naszymi czytelnikami pomożemy przetrwać zimę rodzinom Hidy, Sany, Odeya i innym. Sprawmy, aby byli... "Zaopiekowani".

Od miesięcy obserwujemy kryzys na polskiej granicy. Tysiące ludzi ryzykuje wszystkim, by dostać się do Europy. Niezależnie od politycznego kontekstu tego, co dzieje się na granicy Polski i Białorusi, warto się zastanowić, dlaczego ludzie – pochodzący m.in. z Syrii i Libanu, a także Iraku i Afganistanu – opuszczają dom, porzucają wszystko, podejmują ogromne ryzyko. Co robi z człowiekiem brak bezpieczeństwa, brak perspektyw, brak nadziei dla siebie i swoich bliskich.

Kryzys w Libanie, ubiegłoroczny wybuch w Bejrucie i pandemia COVID sprawiły, że kraj popadł w spiralę zapaści. Wybuch zdruzgotał życie wielu ludzi. Niekiedy dosłownie. Kryzys zaś – co mówią starsi Libańczycy – jest dla nich gorszy od wojny domowej. Widzieliśmy ten dramat na własne oczy – PCPM pomaga na miejscu od dekady, a na początku grudnia libańskie rodziny odwiedził korespondent Gazeta.pl Patryk Strzałkowski. Widzieliśmy nieludzkie warunki, w jakich całe rodziny muszą przetrwać zimę – w zimnie i wilgoci kładą się spać z pustym brzuchem. Co może zrobić jedyny żywiciel rodziny, który wskutek wybuchu stracił władzę w nogach? Ile możliwości ma zrujnowany starszy człowiek, którego nie stać na leki i czynsz? Musimy im pomóc. Możemy im pomóc.

W najbliższych dniach Gazeta.pl pokaże ich historie. Na stronie akcji Zaopiekowani czeka kilkadziesiąt rodzin, które można wesprzeć kwotą – dla nas niedużą, dla nich zbawienną – a także ciepłym słowem i życzeniami. Napiszcie do nich. Przetłumaczymy wiadomości i przekażemy wspieranym rodzinom. Bo przecież słowa też mają znaczenie.

Wesprzyj naszą zbiórkę na stronie pcpm.org.pl/zaopiekowani >>>

Zgodnie ze standardami przyjętymi przez działające na miejscu organizacje humanitarne każda rodzina przez pięć miesięcy otrzyma 40 USD miesięcznie. Za okres zimowy (liczony od listopada do marca) jedna rodzina otrzyma 200 USD. Kwota może pozwolić na pokrycie m.in. wynajmu mieszkania, zabezpieczając przed eksmisją, oraz innych niezbędnych wydatków.