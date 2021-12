Białoruś. Siarhiej Cichanouski skazany na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze

Wyrok zapadł we wtorek w areszcie śledczym w Homlu. Cichanouskiego skazano na 18 lat w kolonii karnej z czterech artykułów kodeksu karnego, m.in. za "organizowanie masowych zamieszek" i "naruszenie porządku publicznego oraz przemoc wobec funkcjonariuszy państwowych" - podała agencja państwowa BiełTA. Prawnicy opozycjonisty mają teraz 10 dni na odwołanie się od wyroku.

Przed ogłoszeniem wyroku Swiatłana Cichanouska opublikowała nagranie, w którym przekazała, że spodziewa się wysokiego wyroku. - Nagrywam to wideo przed ogłoszeniem tzw. wyroku w sprawie mojego męża. Mogę sobie wyobrazić, na ile lat zostanie skazany. Co zrobią z tą wiadomością? Nadal będę bronić człowieka, którego kocham i który był wzorem dla milionów Białorusinów - powiedziała.

Zobacz wideo Białoruski opozycjonista: Mam 5 spraw karnych. Czekam na szóstą

Cichanouski był znanym blogerem, który chciał startować w wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu zeszłego roku. Jego kandydatura nie została jednak zarejestrowana. Został aresztowany podczas zbierania podpisów pod kandydaturą Światlany, która zastąpiła go w roli kandydatki opozycyjnej. Mimo że nieoficjalne wyniki wyborów wskazywały na jej zwycięstwo, reżim Alaksandra Łukaszenki - co potwierdziły ustalenia obserwatorów z całego świata - sfałszował wyniki i nie oddał władzy. Według oficjalnych informacji wybory prezydenckie wygrał Alaksandr Łukaszenka, zdobywając ponad 80 proc. głosów. Drugi wynik należał właśnie do Swiatłany Cichanouskiej, na którą miało zagłosować 10 proc. wyborców.

Reuters: Swiatłana Cichanouska uważa, że wygrała wybory na Białorusi

Opozycja i wielu Białorusinów nie uznaje zwycięstwa rządzącego od 1994 roku prezydenta. Z tego powodu na ulicach wielu białoruskich miast przez wiele tygodni po wyborach dochodziło do marszy i antyrządowych wystąpień.

Siarhiej Cichanouski traci wzrok w areszcie. Napisał list do przyjaciela

Sprawa Cichanuskiego. Skazano 5 działaczy i blogerów

Jak podaje belsat.eu oprócz Cichanuskiego sąd skazał 5 działaczy i blogerów - wszyscy zostali oskarżeni w ramach „sprawy Cichanouskiego". Zmicier Papou i Arciom Sakau zostali skazani na 16 lat kolonii o zaostrzonym reżimie. Ihar Łosik i Uładzimir Cyhanowicz na 15 lat w takim samym zakładzie karnym. Mikoła Statkiewicz został pozbawiony wolności na 14 lat.

Proces rozpoczął się 24 czerwca. Oskarżonym, podobnie jak Cichanuskiemu, zarzucono organizowanie masowych zamieszek, utrudnianie korzystania z praw wyborczych i podżeganie do nienawiści. Prokuratura Generalna pozwała ich na kwotę ponad 3 mln rubli (ok. 4,8 mln złotych).