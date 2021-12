Tadżykistan. 25-letnia blogerka ukarana za obrażenie mężczyzny, który ją zaczepił i obrażał

Maniža Nazarova, 25-letnia blogerka z Tadżykistanu, została ukarana grzywną wysokości 420 somoni (ok. 150 zł) w związku z obrażeniem mężczyzny, który miał ją zaczepić i zwyzywać na ulicy.

Tadżykistan. Dostała karę grzywny i pięciodniowy pobyt w celi za obrażenie zaczepiającego ją mężczyzny

Jak poinformował portal AsiaNews, 3 grudnia w stolicy Tadżykistanu Duszanbe Nazarova przechodziła przez ulicę, gdy za rękę złapał ją obcy mężczyzna. Z relacji dziewczyny wynika, że gdy zapytała nieznajomego, co on robi, ten zaczął ją obrzucać wyzwiskami. Blogerka wyciągnęła więc telefon i nagrała mężczyznę, krzycząc przy tym, co - jak wyjaśniła - podyktowane było strachem i gniewem. Po tym incydencie młoda kobieta została wezwana na komisariat, gdzie funkcjonariusze uznali nagrany przez nią film za obraźliwy i przetrzymywali ją w celi przez pięć dni w związku z "czynami niemoralnymi" - relacjonuje portal.

Policja opublikowała zdjęcie blogerki w internecie. Nazarova: Miałam wziąć ślub. To go zrujnowało

Policja opublikowała także zdjęcie Nazarovej oraz informacje o karze na swojej stronie internetowej. Jak przekazała młoda kobieta, miała ona za miesiąc wyjść za mąż, ale w tej sytuacji do ślubu nie dojdzie. - Cała rodzina mojego narzeczonego widziała moje zdjęcie z tym podpisem. A kiedy zobaczą cię na stronie policyjnej, to wszyscy myślą, że popełniłaś nie wiadomo jakie przestępstwo... więc mój ślub został zrujnowany - cytuje słowa dziewczyny serwis.

Blogerka zapowiedziała, że złoży skargę przeciwko policji, która - jak twierdzi - zapewniała, że zdjęcie jest wykonywane w ramach ćwiczeń i nie zostanie opublikowane. Jak informuje AsiaNews, początkowo na komisariacie nie było mowy o grzywnach. Policjanci doradzili jednak zaczepiającemu kobietę mężczyźnie, by złożył skargę na dziewczynę, wtedy będą mogli ją ukarać.

Zachowanie policji i ukaranie Nazarovej (pięć dni w celi i grzywna) dowodzi, jak komentuje AsiaNews, że władze nie respektują zobowiązań podjętych, by chronić kobiety przed molestowaniem seksualnym.