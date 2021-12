Mamy stanowisko LOT ws. Polki z omikronem. Co z innymi pasażerami? "Dopełnili formalności"

Chińskie media poinformowały w poniedziałek wieczorem, powołując się na miejscowe władze, że 9 grudnia w Tiencinie wykryto zakażenie koronawirusem u osoby, która przybyła z zagranicy. Badania genetyczne wykazały, że jest to wariant omikron. Osoba zarażoną miała być Polka, która przyleciała do miasta Tiencin z Warszawy.

LOT: Nie posiadamy w chwili obecnej oficjalnej notyfikacji ze strony władz ChRL

Stanowisko w tej sprawie zabrały Polskie Linie Lotnicze LOT. "Wszyscy Pasażerowie rejsu LO93 do Tiencin dopełnili niezbędnych z punktu widzenia strony chińskiej formalności, przedstawiając przy odprawie tzw. zielone QR kody, oznaczające m.in. negatywny wynik testu COVID wykonany we wskazanym przez Ambasadę Chin punkcie. Nie posiadamy w chwili obecnej oficjalnej notyfikacji ze strony władz ChRL odnośnie pozytywnego wyniku testu wśród Pasażerów tego rejsu" - czytamy w mailu, który spółka przesłała portalowi Gazeta.pl.

Polka z omikronem przyleciała z Warszawy do Chin? Jest stanowisko MZ

Polka "pacjentką zero" z omikronem w Chinach. MZ bada sprawę

Sprawę skomentował też Wojciech Andrusiewicz. Po godzinie 11 potwierdził, że u zakażonej Polski wykryto wariant omikron. - Już ze stuprocentową pewnością, bo do tej pory wskazania płynące z Chin były niejednoznaczne, mamy potwierdzenie, że jest to zakażenie - powiedział, cytowany przez TVN 24. Jak dodał, zakażona przebywa w chińskim szpitalu na izolacji, nie ma objawów i jej życie nie jest zagrożone. - Jest to osoba nastoletnia, podróżująca wraz z matką do Chin - zaznaczył, dodając, że matka zakażonej "ma wynik ujemny" a "w całym samolocie poza jedną osobą z obsługi nie stwierdzono pozytywnego wyniku. - U tej na chwilę obecną nie ma potwierdzenia, czy to wariant omikron - sprecyzwał.

