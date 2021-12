Pierwszy przypadek wariantu omikron w Chinach. Zakażony pacjent jest Polakiem

Początkowo podano, że zakażenie koronawirusem wykryto 9 grudnia u osoby, która przybyła do Chin z zagranicy, a badania genetyczne wykazały, że jest to wariant omikron. Obecnie zakażona osoba jest leczona w szpitalu - poinformowała państwowa telewizja CCTV. Podróżny jest obywatelem Polski, który przyleciał do Tiencin z Warszawy. Jak informuje "Global Times", po przyjeździe do Chin pacjent miał normalną temperaturę i nie deklarował żadnych objawów, ale później uzyskał dodatni wynik testu i został przewieziony do szpitala. To pierwsze zakażenie omikronem potwierdzone w Chinach kontynentalnych. Wcześniej kilka infekcji tym wariantem zgłoszono w Hongkongu, który jest specjalnym regionem administracyjnym ChRL.

Jak poinformował korespondent Polskiego Radia w Pekinie Tomasza Sajewicza, zakażony Omicronem Polak przyleciał do Tiencin samolotem LOT-u w czwartek.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o informacje w sprawie zakażonego Polaka. Do chwili publikacji tekstu nie dostaliśmy odpowiedzi.