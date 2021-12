Rosja żąda, by NATO wycofało się z zobowiązania z 2008 r. ws. Gruzji i Ukrainy. "Ryzyko konfliktu"

Rosyjski MSZ wydał komunikat, w którym żąda, by NATO wycofało się z zobowiązania z 2008 roku wobec Ukrainy i Gruzji o przyłączeniu tych państw do swoich struktur, a także by zagwarantowało, że nie będzie rozmieszczać broni w krajach graniczących z Rosją - podaje agencja Reutera.

"To jest kwestia fundamentalnego bezpieczeństwa europejskiego, by odstąpić od decyzji ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku, która mówi o tym, że Ukraina i Gruzja staną się członkami NATO" - napisano w oświadczeniu rosyjskiego MSZ.

Moskwa proponuje także rozwiązania, które przyczynią się do zmniejszenia napięć na granicy z Ukrainą, w tym uzgodnienie bezpiecznych odległości między okrętami i samolotami Rosji oraz NATO.

NATO odrzuca rosyjskie żądania ws. członkostwa Ukrainy

- Stanowisko NATO, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, pozostaje bez zmian. Podstawową zasadą jest to, że każdy naród ma prawo wybrać własną drogę oraz to, jakiego rodzaju uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa chce być częścią - powiedział dziennikarzom w Brukseli sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg.

Jak dodał, o stosunkach NATO z Ukrainą decyduje 30 krajów członkowskich NATO i sama Ukraina, nikt inny. - Nie możemy zaakceptować rosyjskiej próby przywrócenia systemu, w którym wielkie mocarstwa mają swoje strefy wpływów i decydują o tym, co robią inni - oświadczył Stoltenberg.

Rosyjska agencja TASS: Poważne ryzyko wybuchu konfliktu w Europie na dużą skalę

Z kolei rosyjska agencja TASS podała, że rosyjskie MSZ zapowiada, że "nieodpowiedzialne zachowanie Zachodu w kwestii Ukrainy może spowodować poważne ryzyko wybuchu konfliktu w Europie na dużą skalę".

"Przyjęto kurs, aby Ukraina stała się członkiem NATO, co jest obarczone pojawieniem się tam systemów rakiet uderzeniowych z minimalnym czasem lotu do Rosji Centralnej i innych naszych rejonów - uważa rosyjskie MSZ.

W ocenie Moskwy tak "nieodpowiedzialne zachowanie stwarza niedopuszczalne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, prowokuje poważne ryzyko militarne dla wszystkich zaangażowanych stron, aż do konfliktu na dużą skalę w Europie".

Rosyjska agencja potwierdza także, że Moskwa planuje wysunąć kompleksową propozycję prawnych gwarancji bezpieczeństwa w kontekście kolejnej rundy rosyjsko-amerykańskiego dialogu o stabilności strategicznej.