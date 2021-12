Tragiczny wypadek ciężarówki w Meksyku. Nie żyją 54 osoby, ponad setka rannych

Co najmniej 54 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w wypadku ciężarówki w meksykańskim stanie Chiapas. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w dużej mierze byli to migranci próbujący dostać się do Stanów Zjednoczonych.

