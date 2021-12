Ukraina: Rosja odrzuciła propozycję ws. nowego rozejmu pod zmyślonymi pretekstami

Kijów proponował w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej, w skład której wchodzą te dwa państwa oraz OBWE, żeby zawieszenie broni obowiązywało od dzisiaj od północy.

REKLAMA

Bez nowego rozejmu między Ukrainą a Rosją

W oświadczeniu ukraińskiej delegacji czytamy, że ich wszystkie propozycje "zostały odrzucone pod zmyślonymi pretekstami". Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że ??rozmowy w sprawie rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie trafiły w ślepy zaułek.

Ukraina od 2014 roku walczy w Donbasie ze prorosyjskimi separatystami i obydwie strony oskarżają się nawzajem o utrudnianie porozumienia w tej sprawie.

Zobacz wideo Czy pensje dogonią inflację? [Q&A Gazeta.pl]

W listopadzie ukraiński wywiad przekazał informację na temat zwiększonej gotowości bojowej separatystycznych oddziałów w Donbasie. W komunikacie głównego zarządu wywiadu ukraińskiego ministerstwa obrony informowano o manewrów z udziałem donieckiego i ługańskiego korpusu. 3 grudnia podano, że na niektórych odcinkach linii rozdziału sił dokonywana jest rotacja pododdziałów, a także przygotowywane są systemy artyleryjskie do ostrzału pozycji ukraińskiej armii. Działania te, jak napisano, kontrolowane są przez przedstawicieli 8 Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej wchodzącej w skład Południowego Okręgu Wojskowego Rosyjskiej Federacji.

Biden pominął Orbana. Węgry bez zaproszenia na szczyt demokracji

Joe Biden rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

W czwartek Joe Biden przeprowadził półtoragodzinną rozmowę z prezydentem Ukrainy. Prezydent USA przekazał Wołodymyrowi Zełenskiemu treść swojej niedawnej rozmowy z Władimirem Putinem na temat zagrożenia rosyjską agresją na Ukrainę. Według biura ukraińskiego prezydenta amerykański przywódca zapewnił Zełenskiego o tym, że m.in. ewentualne wstąpienie Ukrainy do NATO będzie decyzją Kijowa i państw członkowskich Sojuszu.

Treść rozmowy prezydentów przekazał szef biura Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak. Jak zaznaczył, Joe Biden przeciął spekulacje, jakoby miał on umówić się z Władimirem Putinem co do powstrzymania ukraińskiego kursu w stronę NATO. Jak podkreślił, prezydent Biden bardzo jasno stwierdził, że decyzja o wstąpieniu do NATO należy wyłącznie do ukraińskiego narodu i od członków Sojuszu.

O co chodzi w negocjacjach NATO z Rosją

Ponadto - jak zaznaczył szef biura ukraińskiego prezydenta - Joe Biden zapewnił, że podczas rozmowy z Putinem uprzedził go o konsekwencjach i bezprecedensowych sankcjach, jeżeli Kreml podejmie decyzję o eskalacji, w tym o inwazji na Ukrainę. Prezydent USA miał też poinformować że jego kraj udziela i będzie udzielał niezbędnej pomocy Ukrainie w celu odparcia agresji. Prezydenci omówili też możliwe formy uregulowania konfliktu w Donbasie, a także wewnętrzne reformy na Ukrainie.