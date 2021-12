USA. Gwardia Narodowa pomaga służbie zdrowia zmagającej się z pandemią

Nowojorska Gwardia Narodowa ogłosiła, że wysłała 120 medyków i techników medycznych do kilkunastu placówek opieki długoterminowej w całym stanie. Nastąpiło to na polecenie gubernator Kathy Hochul w odpowiedzi na stwierdzone braki kadrowe.

"Hochul sygnalizowała, że może również wysłać Gwardię do szpitali. W północnej części stanu Nowy Jork ok. 50 placówek miało w zeszłym tygodniu mniej niż 10 proc. gotowych na przyjęcie pacjentów łóżek, w dużej mierze z powodu braku personelu" - podała telewizja CNN.

W związku z gwałtownym wzrostem liczby przypadków COVID-19 w stanie Maine, gubernator Janet Mills zaangażowała 75 członków Gwardii Narodowej do pomocy. Mają wspierać placówki opieki i podawać przeciwciała monoklonalne, które pomagają zapobiegać poważnym chorobom.

- Nie traktuję tego z lekkim sercem, ale musimy podjąć kroki, aby zmniejszyć obciążenie naszego systemu opieki zdrowotnej i zapewnić opiekę dla wszystkich, którzy jej potrzebują - uzasadniała Mills.

Od środy stan Maine odnotował rekordową liczbę 379 osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa; 60 z nich było pod respiratorem. W całym stanie na oddziałach intensywnej terapii dostępne były tylko 42 łóżka.

Gwardia Narodowa i FEMA wezwane do pomocy

Przed spodziewanym zimą nasileniem pandemii gubernator New Hampshire Christopher Sununu wezwał do pomocy zarówno Gwardię Narodową jak też Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA).Wstępnie zaangażuje 70 członków Gwardii Narodowej, aby pomóc szpitalom. Gwardziści mają je wspierać we wszystkim, poczynając od usług gastronomicznych lub zadań administracyjnych, aż po zdrowotne.

FEMA zapewni 30 paramedyków, którzy przybędą do New Hampshire do końca przyszłego tygodnia. - Przydzielamy 30 sanitariuszy do szpitali z największym obciążeniem COVID - zapowiedział Sununu.

Dr Benjamin Chan, epidemiolog z Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych stanu New Hampshire, poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia rejestrowano średnio od 1200 do 1300 infekcji koronawirusem każdego dnia. - Obecnie w całym stanie z powodu Covid-19 hospitalizowane są 462 osoby. (…) Niestety mamy 11 nowych zgonów z powodu Covid-19, co zwiększa całkowitą ich liczbę do 1768 - wyszczególnił Chan.

W opinii cytowanego przez CNN epidemiologa Michaela Osterholma całe USA doświadczą w nadchodzących tygodniach wzrostu liczby przypadków COVID-19. Już w 23 stanach w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczby te zwiększyły się o ponad 20 proc.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)