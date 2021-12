W otwarciu szczytu przez prezydenta Joe Bidena wzięło udział poprzez połączenie wideo 80 światowych przywódców. "Pominięcie Węgier wzbudziło wiele kontrowersji, podsycając spekulacje, co Waszyngton chce osiągnąć i czy jest to najlepsze podejście" - pisze portal Politico.

W ocenie portalu, niektórzy krytycy premiera zastanawiają się, czy decyzja Bidena nie jest również pożywką dla żalów Orbana o niesprawiedliwe traktowanie.

USA odpowiadając na zarzuty podkreślają, że kierując się wyborem krajów do debaty, zwróciły się do "zróżnicowanych regionalnie krajów demokratycznych, których postępy i zobowiązania mogą przyczynić się do rozwoju bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata".

Jeden z urzędników amerykańskich powiedział Politico, że ostra retoryka węgierskiego rządu mogła odegrać w tym temacie pewną rolę.

- W pewnym momencie, patrzy się na to, gdzie można skutecznie iść naprzód zgodnie ze wspólnymi wartościami, które leżą u podstaw liberalnej demokracji - powiedział. - Inne kraje nie wydają się tak nieugięte jak Węgry w wyrażaniu swojego sprzeciwu wobec tych wartości zarówno w słowach, jak i czynach - dodał.

Węgierski rząd odpowiedział na brak zaproszenia sugestią, że "Węgry nie mają tak poważnych problemów z demokracją jak Stany Zjednoczone".

- Na Węgrzech nie jesteśmy w punkcie, w którym blisko jedna trzecia wyborców uważa, że demokratyczne wybory zostały sfałszowane - mówił Gergely Gulyás, szef sztabu Orbána, odnosząc się do głosów Donalda Trumpa o sfałszowaniu wyborów w 2020 r.

Biden: Żadna demokracja nie jest perfekcyjna

Tymczasem przemawiając z audytorium Białego Domu, Joe Biden powiedziałw czwartek, że żadna demokracja na świecie nie jest perfekcyjna i że konieczne jest jej stale doskonalenie. - Demokracja nie bierze się z przypadku. Każde pokolenie musi ją odnowić. To jest bardzo pilna sprawa - mówił Biden i wskazał na raport, z którego wynika, że w ponad połowie krajów demokratycznych doszło do pogorszenia standardów demokracji, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent USA mówił, że światowi autokraci starają się pogłębić podziały, by wykorzystać je do swoich celów politycznych. - To decydujące wyzwanie naszych czasów. Demokracja czasami może być krucha, ale jest jednocześnie bardzo odporna - stwierdził prezydent USA.

Duda: Polska pozostanie promotorem demokracji

Z kolei Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zaznaczył, że walka o demokrację na Białorusi jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Polski prezydent zadeklarował, że nasz kraj pozostanie promotorem demokracji.

Duda podkreślił, że został prezydentem w wyniku demokratycznych wyborów, w których pokonał Rafała Trzaskowskiego i że w 2025 roku odda władzę demokratycznie wybranemu następcy. Prezydent dodał, że Białorusini nie mogą cieszyć się taką wolnością. - Białoruś leży 180 kilometrów od Warszawy. Tam jest granica demokracji, a może nawet więcej - to przepaść między demokracją a jej brakiem - mówił.

Prezydent powiedział, że Polska, która sama wywalczyła wolność w latach '80 wzięła na siebie zobowiązanie by wspierać demokrację w Europie wschodniej. - Oświadczam, że Polska jest świadoma, że wspieranie demokracji ma swoją cenę. Choćby tę cenę, którą płaci dziś, gdy nasza straż graniczna, policja i wojsko strzegą wschodniej granicy Unii Europejskiej przed zemstą dyktatora, przed tyranią i pogardą dla człowieka - kontynuował.

Prezydent Duda powiedział też, że z powodu wsparcia białoruskiej opozycji Polska znalazła się na celowniku propagandy Kremla oraz wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Łukaszenki.