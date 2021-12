Filipiny. Nie żyje dziennikarz Agencji Reutera. Został zastrzelony w sklepie

Zobacz wideo Od kiedy został prezydentem, ulice ciągle spływają krwią, a za morderstwo nie ma żadnej kary

Do tragedii doszło w mieście Calbayog w prowincji Samar, w środę wieczorem czasu lokalnego. W chwili zabójstwa 58-letni Jesus Malabanan - korespondent gazety "Manila Standard" i Agencji Reutera - był w sklepie należącym do jego rodziny, gdzie oglądał telewizję. Wtedy pod sklep podjechali dwaj motocykliści. Jeden z nich postrzelił dziennikarza w głowę, po czym obaj natychmiast uciekli - poinformowała tamtejsza policja i władze, na których powołuje się agencja Associated Press. Życia korespondenta nie udało się uratować - zmarł, gdy wieziono go do szpitala. Trwa śledztwo w celu zidentyfikowania sprawców i poznania motywu ataku.

Filipiny. Dziesiątki ataków na dziennikarzy

Zabójstwo potępiły organizacje dziennikarskie, w tym koledzy Malabanana z prowincji Pampanga, gdzie przez lata pracował. Potępił je także organ ochrony mediów powołany przez prezydenta Filipin Rodrigo Duterte, który, jak zauważa AP, "od dawna znajduje się na celowniku organizacji zajmujących się ochroną mediów i praw człowieka".

W trakcie prezydentury Duterte i jego poprzedników zaatakowano lub zabito dziesiątki dziennikarzy. W 2009 r. członkowie potężnego klanu politycznego i ich wspólnicy zastrzelili 58 osób, w tym 32 pracowników mediów w ataku w prowincji Maguindanao. Był to najkrwawszy atak na dziennikarzy w historii najnowszej - podają media. W 2019 r. sąd uznał kluczowych członków rodziny Ampatuan za winnych masowych zabójstw, lecz wielu innych podejrzanych wciąż pozostaje na wolności. Filipiński rząd zaprzecza, jakoby prześladował dziennikarzy z przyczyn politycznych i podkreśla, że popiera wolność słowa.

