Z ustaleń "The New York Times" wynika, że kontroler ruchu lotniczego na lotnisku w Mińsku uciekł do Polski kilka tygodni po tym, jak samolot linii Ryanair z Romanem Ptasiewiczem i jego partnerką Sofią Sapiegą lądował w stolicy Białorusi.

To właśnie kontroler miał przekazać pilotowi informację, że na pokładzie jest bomba i poinstruować, by ze względów bezpieczeństwa przerwał lot do Wilna i wylądował w Mińsku.

Mężczyzna miał przedstawić polskim śledczym dowody na to, że informacje o rzekomej bombie na pokładzie maszyny były fałszywe, a cała sprawa była zorganizowaną przez białoruskie służby wywiadowcze operacją porwania opozycjonisty.

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odmówił "NYT" szerszego komentarza. Potwierdził jednak, że Polska uzyskała "relację bezpośredniego świadka" dotyczącą tego, co działo się na mińskiej wieży kontrolnej. Jak przekazał Żaryn, z relacji świadka wynikało, że w wieży był obecny oficer KGB, który miał wpływ na decyzje kontrolera.

Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje się mężczyzna. Jak podaje "NYT", opuścił Polskę.

Zatrzymanie Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi

Roman Protasiewicz i Sofia Sapiega zostali zatrzymani w maju po wymuszonym lądowaniu w Mińsku samolotu lecącego z Aten do Wilna. Oboje byli na jego pokładzie. Zostali oskarżeni o pomoc w organizacji demonstracji antyrządowych po ubiegłorocznych sierpniowych wyborach prezydenckich, uznawanych za sfałszowane, w których zwyciężył Aleksander Łukaszenka.

Aresztowanie stało się jednym z powodów gwałtownego pogorszenia relacji Mińska z Zachodem. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wobec białoruskich firm i oficjalnych polityków - najbardziej surowe z dotychczasowych.

Krótko po zatrzymaniu pary wyemitowano nagrania wideo z wypowiedziami Protasiewicza i Sapiegi. Już wtedy ich znajomi twierdzili, że zostały one nagrane pod przymusem i że jest to normalna praktyka działań reżimu Łukaszenki wywierania nacisku na jego krytyków. Rodzice Romana mówili, że na jego twarzy były widoczne ślady pobicia.

Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że białoruska propaganda rządowa starała się usprawiedliwić zatrzymanie opozycjonistów. Pokazano między innymi wywiad z Protasiewiczem, w trakcie którego przyznał się do spiskowania przeciwko władzy. Niektórzy eksperci pokazywanie opozycjonisty w telewizji porównywali do stalinowskich procesów.