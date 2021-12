Wyspy Brytyjskie. Orkan Barra sieje spustoszenie. Silny wiatr, ulewy i śnieg jednocześnie [GALERIA]

Irlandzkie radio RTE podało, że służby ratunkowe wciąż starają się przywrócić porządek po spustoszeniu, które siał orkan Barra. Przyniósł on ze sobą ulewne deszcze, porywisty wiatr, a także intensywne opady śniegu. Rząd zaapelował jednak do mieszkańców, by ci wciąż byli przezorni, gdyż ostrzeżenie pogodowe będzie obowiązywać co najmniej do środowego wieczora.

Niszczycielski orkan Barra na Wyspach Brytyjskich. Doszło do dużych zniszczeń

Orkan spowodował duże zniszczenia na Wyspach Brytyjskich. W wielu regionach zamknięto drogi, doszło również do uszkodzeń ogromnej liczby budynków. Lokalne media donosiły również o połamanych drzewach i przygniecionych nimi samochodach. Jak podaje RTE, we wtorek w Fastnet Lighthouse na południowym wybrzeżu podmuchy wiatru osiągały prędkość nawet do 159 km/h.

W Irlandii niemal 60 tys. domostw zostało pozbawionych prądu, a w 12 hrabstwach zamknięto szkoły. Z kolei tylko na północnym wschodzie Szkocji, burza pozbawiła prądu 1700 domów. Zamknięto również szkoły i odnotowano liczne opóźnienia w transporcie. Jak podaje BBC, na mostach w całej Szkocji obowiązywały ograniczenia. Mosty Dornoch, Skye i Erskine były zamknięte dla pojazdów z wysokimi burtami. Z kolei most drogowy Forth został zamknięty dla autobusów piętrowych, a mostem Tay mogły poruszać się wyłącznie samochody osobowe i autobusy piętrowe.

Dodatkowo Met Office opublikował w środę na Twitterze ostrzeżenie dotyczące silnych wiatrów w Walii.

Barra na Wyspach Brytyjskich. Trwa naprawianie szkód, by życie wróciło do normy

Jak podaje irlandzkie radio RTE, lokalne władze zaapelowały, by zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia napraw, które wyrządził orkan.

W niektórych regionach Wysp Brytyjskich sytuacja powoli wraca do normy. W domostwach wraca zasilanie, drogi są sprzątane, a niektóre lotniska wznowiły już loty.