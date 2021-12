Anglia. Lekarze wezwali do szpitala saperów. Wszystko przez pocisk moździerzowy

Sprawę nagłośnił dziennik "The Sun". Do wspomnianego zdarzenia doszło w szpitalu w hrabstwie Gloucestershire w Anglii. Przestraszeni lekarze wezwali saperów do jednego z nowych pacjentów.

Anglia. Lekarze wezwali saperów do pacjenta zbierającego niewybuchy

Na miejsce udali się wojskowi eksperci, specjalizujący się w neutralizowaniu materiałów wybuchowych. Lekarze obawiali się o życie swoje i innych pacjentów - myśleli bowiem, że pocisk moździerzowy, który utknął mężczyźnie w odbycie, może eksplodować.

Pacjent tłumaczył, że materiał wybuchowy znalazł się w jego ciele przypadkiem. Mężczyzna, który kolekcjonuje broń twierdził, że przeglądając swoje eksponaty, nagle poślizgnął się i niefortunnie upadł na jeden z pocisków moździerzowych.

Saperzy zabezpieczyli cały oddział szpitala. Po wyjęciu materiału z ciała pacjenta okazało się, że jest to przeciwpancerny pocisk moździerzowy o wymiarach 17 na 6 cm. Pochodził on z II wojny światowej. Pociski takie były używane przez brytyjską armię podczas kampanii wojskowej w Afryce Południowej.

"Asortyment przedmiotów wpychanych sobie przez ludzi do odbytu jest niesamowity"

Po analizie pocisku okazało się, że był on nieuzbrojony. Nie stwarzał on więc zagrożenia dla otoczenia, czego nie można mówić o samym pacjencie.

Lekarka zaznacza, że pacjent mógłby umrzeć, gdyby przedmiot przebił jelito. W rozmowie z "The Sun" lekarze przyznali, że nie wierzą w historię pacjenta o nieszczęśliwym wypadku. - Asortyment przedmiotów wpychanych sobie przez ludzi do odbytu jest niesamowity, od kieliszków do wina po butelki ketchupu i elementy odkurzaczy. To w życiu pracowników pogotowia ratunkowego codzienność. Nigdy jednak nie słyszałam, by z podobnego powodu wezwano oddział saperów - powiedziała doktor Carol Cooper.

- Podobnie jak w przypadku każdego incydentu związanego z amunicją, przestrzegano odpowiednich protokołów bezpieczeństwa, aby zapewnić, że w żadnym momencie nie ma ryzyka dla pacjentów, personelu ani odwiedzających - dodał rzecznik szpitala Gloucestershire Royal Hospital.

Anonimowe źródło dziennika z 11. Pułku Unieszkodliwiania Materiałów Wybuchowych dodało, że pocisk "był solidnie wykonany". - Była to gruba, spiczasta bryła ołowiu, zaprojektowana do przedzierania się przez pancerz czołgu - powiedział nieoficjalnie jeden z żołnierzy.

Informacje o interwencji w szpitalu potwierdziło także Ministerstwo Obrony.

