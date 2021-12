Sytuacja na granicy Ukrainy z Rosją jest bardzo napięta od kilku tygodni. Według ekspertów Rosjanie gromadzą znaczne siły, realnie zdolne do przeprowadzenia ataku na wybrane obszary wschodniej Ukrainy. Państwa Zachodu, z USA na czele, wyrażają obawy, że Rosja planuje agresję. Według ukraińskiego wywiadu zgromadziła w pobliżu granicy od 70 do 100 tysięcy żołnierzy, a do ewentualnej agresji może dojść pod koniec stycznia lub na początku lutego 2022 roku. Kreml cały czas utrzymuje, że nie ma zamiaru przeprowadzania inwazji, jednak na granicy wciąż odnotowywane są ruchy wojsk.

REKLAMA

O co gra Putin. Grozi wojną, ale chodzi o co innego

Rozmowa prezydentów USA i Rosji

Na temat Ukrainy rozmawiali we wtorek prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych - Władimir Putina i Joe Biden. Rozmowa przeprowadzona przez specjalnie zabezpieczone połączenie wideo trwała prawie dwie i pół godziny. Krótki komunikat na temat jej przebiegu pojawił się na stronie Białego Domu. "Prezydent Biden, podczas bezpiecznej rozmowy, wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników dotyczące eskalacji rosyjskich sił otaczających Ukrainy i jasno przekazał, że USA i ich sojusznicy odpowiedzą silnymi gospodarczymi i innymi środkami w przypadku militarnej eskalacji" - napisano w komunikacie po trwającym dwie godziny spotkaniu liderów państw.

Kreml nadal nie skomentował przebiegu spotkania. Na oficjalniej stronie prezydenta Rosji kremlin.ru odnotowano jedynie, że rozmowy się odbyły. Zamieszczono też zdjęcie Władimira Putina.

Joe Biden ma jeszcze wziąć udział w kolejnej telekonferencji z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, z którymi konsultował się także przed rozmową z Putinem. Biały Dom poinformował, że w najbliższych dniach prezydent USA ma też zadzwonić do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

USA rozważa ewakuację swoich obywateli

Jak podaje CNN, sytuacja wokół Ukrainy jest na tyle poważna, że Waszyngton rozważa możliwość ewakuacji swoich obywateli z tego kraju. Pentagon "planuje szereg różnych scenariuszy".

- "Od mniejszej ewakuacji tylko mniej istotnych pracowników rządu USA do większej, obejmującej szerszy zakres obywateli amerykańskich" - czytamy. Stacja podkreśla, powołując się na swoje źródła, że USA ma ograniczone możliwości, aby uniemożliwić ewentualną inwazję. Jedną z nich są "surowe sankcje", które przedstawiła senatorom urzędniczka Departamentu Stanu Victoria Nuland.

Zobacz wideo Gen. Bieniek: Zagarnięcie Krymu i stworzenie pseudorepublik kosztuje Rosję bardzo dużo

CNN zauważa również, że wciąż nie są jasne intencje Władimira Putina. Stacja stwierdza jednak, iż gospodarz Kremla zgromadził na tyle dużą armię, że do ataku mógłby ruszyć w bardzo krótkim czasie.

Z dokumentów amerykańskiego wywiadu wynika też, że rosyjskie siły mogą stosować działania, które w piątek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow nazwał "taktyką falową". Co to oznacza? Taktyka ta polega na zostawianiu sprzętu w pobliżu ukraińskiej granicy, po to, by w przyszłości mieć możliwość szybkiego zmobilizowania wojsk w tym miejscu.