Francja. Aresztowano podejrzanego o zabójstwo Dżamala Chaszodżdżiego

Jak informuje BBC, to jeden z 26 Saudyjczyków poszukiwanych przez Turcję w związku z zabójstwem dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - dziennikarza i krytyka władz w Rijadzie. Mężczyzna podróżował pod własnym nazwiskiem.

Do zabójstwa Chaszodżdżiego, współpracownika m.in. "The Washington Post", doszło na początku października 2018 r. Dziennikarz wszedł do konsulatu saudyjskiego w Stambule, gdzie chciał załatwić formalności związane ze ślubem. Tam został zamordowany przez saudyjskich agentów - został uduszony, jego ciało pokrojono i wyniesiono z placówki. To tej pory nie odnaleziono zwłok.

Mohammed bin Salman wydał zgodę?

Mocodawcą, według zachodnich służb oraz dziennikarzy śledczych, ma być saudyjski książę Mohammed bin Salman.

Z odtajnionego przez Amerykanów raportu Dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI) wynika, że od 2017 roku następca tronu - faktyczny władca państwa - sprawował kontrolę nad decyzjami służb bezpieczeństwa i wywiadu. "Co sprawia, że mało prawdopodobne jest, by saudyjscy urzędnicy przeprowadzili taką operację bez jego zgody" - napisano w dokumencie. Amerykański wywiad podkreślił również, że Mohammad ibn Salman już wcześniej popierał stosowanie brutalnych metod, by uciszyć saudyjskich dysydentów poza granicami kraju. Samego Dżamala Chaszodżdżiego uważał natomiast za zagrożenie dla królestwa.

Kryzys dyplomatyczny

Śmierć dziennikarza wywołała potężny kryzys dyplomatyczny na linii Turcja-Arabia Saudyjska oraz Stany Zjednoczone-Arabia Saudyjska. Monarcha do tej pory kreował się na człowieka nowoczesnego i zwolennika reform społeczno-gospodarczych. W Arabii Saudyjskiej w 2019 roku skazało 11 osób za udział w zabójstwie dziennikarza. Turcja stoi na stanowisku, że wyniki saudyjskiego dochodzenia nie są wystarczające i konieczne jest międzynarodowe śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza.