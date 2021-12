Coraz więcej rosyjskiego wojska na granicy z Ukrainą. Nowe zdjęcia satelitarne

Zobacz wideo Gen. Bieniek: Putin ma dość Łukaszenki

Nowo opublikowane zdjęcia firmy Maxar, udostępnione przez telewizję Fox News, pokazują siły rosyjskie gromadzące się na granicy z Ukrainą. Przedstawiają co najmniej trzy nowe obozy z siedmioma batalionami żołnierzy w pobliżu Jelni w obwodzie smoleńskim i na poligonie Pogonowo w obwodzie woroneskim - pisze "Daily Mail". Jeden batalion liczy z reguły od 300 do 700 żołnierzy.

REKLAMA

Wielki Capstrzyk na pożegnanie Angeli Merkel. "Czuję wdzięczność" [ZDJĘCIA]

"Daily Mail": Rosja gotowa do inwazji już w najbliższych tygodniach. 175 tys. żołnierzy na granicy

Brytyjski dziennik podaje za raportem amerykańskiego wywiadu, że na granicy stacjonuje obecnie 50 rosyjskich batalionów, a kolejne 50 gromadzonych jest w rezerwie. Oznacza to, że prezydent Rosji Władimir Putin będzie gotowy do inwazji nawet na początku nowego roku. Na granicy rosyjsko-ukraińskiej ma przebywać ok. 175 tys. żołnierzy z Rosji. Kilka dni temu pisaliśmy o doniesieniach niemieckiego dziennika "Bild", który ustalił, że Putin planuje trzyetapowy atak na Ukrainę, do którego miałoby dojść na przełomie stycznia i lutego 2022 r.

Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Rozmowa Biden-Putin będzie szyfrowana. "Rosja powinna wycofać wojska"

Na wtorek 7 grudnia zaplanowano rozmowę prezydentów Rosji i USA. Jak poinformował Kreml - Władimir Putin zamierza poruszyć kwestię rozszerzania obecności NATO wzdłuż granic Federacji Rosyjskiej. Natomiast według Białego Domu - Joe Biden chce przede wszystkim rozmawiać o powstrzymaniu ewentualnej agresji Moskwy na Ukrainę. Rozmowa ma się rozpocząć o 18:00 czasu moskiewskiego (16:00 czasu obowiązującego w Polsce).

Nowa wojna na Ukrainie? Dla mieszkańców Donbasu nigdy się nie skończyła