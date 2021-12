Koronawirus i restrykcje w Europie. Coraz więcej ograniczeń dla niezaszczepionych

Czwarta fala pandemii koronawirusa spowodowała, że coraz więcej krajów decyduje się na podjęcie zdecydowanych kroków wobec osób niezaszczepionych. W Europie wprowadzane są dla nich ograniczenia, a niektóre państwa rozważają obowiązek szczepień dla wszystkich obywateli.

Niemcy: Lockdown dla osób niezaszczepionych

Agencja Reutera dotarła do kopii projektu ustawy, z którego wynika, że przyszły niemiecki rząd chce wprowadzić w marcu obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób pracujących w szpitalach, domach opieki i innych placówkach medycznych. Ogólnokrajowy obowiązek szczepień może zostać nałożony od lutego 2022 roku.

Szef Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler podkreślił, że jeśli odpowiednio duża część populacji nie będzie zaszczepiona przeciw COVID-19, to powszechny obowiązek szczepień "stanie się opcją, nad którą trzeba będzie pomyśleć".

W zeszłym tygodniu Niemcy ogłosiły nowe restrykcje dla osób, które nie zostały zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Zapowiedziano zakaz wstępu dla takich osób do wielu miejsc publicznych, w tym do sklepów czy na wydarzenia kulturalne.

Włochy: Lista nowych bardzo rygorystycznych obostrzeń

Rząd Włoch ogłosił zaostrzenie przepisów sanitarnych poprzez wprowadzenie wzmocnionej przepustki COVID-19 tylko dla zaszczepionych i wyleczonych. Wyłącznie z nią od 6 grudnia do 15 stycznia można będzie wejść do wielu miejsc publicznych: teatrów, kin, na imprezy sportowe i inne oraz do zamkniętych sali restauracji i barów.

Nie będą już uznawane dotychczasowe przepustki sanitarne, wydawane na podstawie testów na koronawirusa. Od poniedziałku dokument trzeba pokazać również wsiadając do autobusu czy pociągu i przy wejściu do hotelu.

Włochy planują także rozszerzenie obowiązku szczepień: na niemedyczny personel pracujący w ochronie zdrowia, siły porządkowe i wojsko oraz wszystkich pracowników oświaty. Wymóg będzie też dotyczył trzeciej dawki.

Francja: Możliwe wprowadzenie obowiązkowych szczepień od 12. roku życia

W minionym tygodniu francuski minister zdrowia ogłosił nowe obostrzenia, w tym m.in. utratę ważności paszportów sanitarnych bez zaszczepienia się dawką przypominającą. Powrócił także obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych, również na zewnątrz, tam, gdzie przebywa duża liczba osób.

Władze rozważają wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 12. roku życia oraz zaostrzenie zasad stosowania paszportu covidowego. Możliwe jest także zamknięcie szkół w niektórych regionach i wprowadzenie obowiązku pracy zdalnej.

Wcześniej francuski rząd zaostrzył zasady wjazdu do kraju, szczególnie dla osób przybywających z południa Afryki, gdzie wykryto ogniska wariantu omikron. We Francji zidentyfikowano do tej pory 12 przypadków zakażenia tą odmianą.

Belgia. Limity na imprezach i wydarzeniach kulturalnych

Od poniedziałku w Belgii maksymalnie dwieście osób może brać udział w imprezach czy wydarzeniach kulturalnych w pomieszczeniach zamkniętych, a tam, gdzie jest więcej niż 50 osób, będą wymagane certyfikaty covidowe.

Maski w pomieszczeniach są obowiązkowe od 6. roku życia, a nie jak do tej pory od 12. Zakazane są także imprezy halowe z ponad czterema tysiącami uczestników.

Część zmian dotyczy szkół. Po wykryciu dwóch przypadków zakażeń w klasie, wszyscy uczniowie będą odsyłani na kwarantannę. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zostały odwołane. Szkoły średnie przechodzą w tryb hybrydowy i połowa lekcji jest zdalna. Szkoły podstawowe oraz przedszkola zostaną zamknięte 18 grudnia. Tym samym ferie świąteczne rozpoczną się wcześniej i potrwają 3 tygodnie.

Władze federalne i regionalne zdecydowały o wprowadzeniu obostrzeń w piątek. W niedzielę 5 grudnia przeciwko ograniczeniom demonstrowało w Brukseli około ośmiu tysięcy osób. Wirusolodzy uważają zaś, że podjęte decyzje są spóźnione i niewystarczające.

Wielka Brytania zaostrza zasady podróżowania, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu omikron

Wielka Brytania na ten moment zaostrza przede wszystkim zasady dotyczące podróżowania, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu omikron. Podróżni udający się na Wyspy będą musieli poddać się testowi na COVID-19 przed wyjazdem. Aby wjechać, muszą mieć negatywny wynik. Zasady wejdą w życie we wtorek 7 grudnia o czwartej rano.

Od poniedziałku 6 grudnia na czerwonej liście krajów znajdzie się również Nigeria. Osoby przybywające z państw z tej listy muszą poddać się dziesięciodniowej kwarantannie w hotelu.

Czechy: Obowiązek szczepień obejmie osoby powyżej 60 roku życia

Obowiązek szczepień wejdzie w życie w marcu przyszłego roku. Obejmie wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, a także lekarzy i pozostały personel medyczny, ze studentami medycyny włącznie. Szczepić się będą musieli również pracownicy domów opieki, pracownicy służb sanitarnych, policjanci, żołnierze, strażnicy miejscy i strażacy, w tym także ochotnicy.

Wydane przez obecne kierownictwo resortu zdrowia rozporządzenie będzie mógł zmienić lub unieważnić przyszły rząd Petra Fiali. Vlastimil Valek, kandydat na ministra zdrowia w nowym gabinecie, opowiada się przeciwko obowiązkowi szczepień dla seniorów. Jego zdanie podziela Czeskie Towarzystwo Wakcynologii.

Dotąd w Czechach przeciwko COVID-19 zaszczepiło się w pełni około 60 proc. populacji. Dawkę przypominającą otrzymało niecałe 9 proc. wszystkich mieszkańców kraju.

Słowacja: Osoby niezaszczepione będą musiały ponosić część leczenia COVID-19

Przewodnicząca parlamentarnej komisji zdrowia Słowacji Jana Bitto Ciganikova powiedziała w wywiadzie dla słowackiej telewizji JOJ, że rząd rozważa wprowadzenie przepisów, na podstawie których osoby niezaszczepione będą ponosić część kosztów leczenia COVID-19.

Według danych ministerstwa zdrowia za ostatnie trzy miesiące, koszty leczenia niezaszczepionych pacjentów wyniosły łącznie 37,5 miliona euro, podczas gdy leczenie zaszczepionych pacjentów covidowych kosztowało około 2,5 miliona euro.

Austria: Lockdown dla niezaszczepionych. Nie mogą wyjść bez istotnej przyczyny

Austria jako pierwszy kraj w Europie podjęła decyzję o wprowadzeniu drastycznego lockdownu dla osób niezaszczepionych. Od 15 listopada nie mogą oni opuszczać domu bez bardzo istotnej przyczyny.

Niezaszczepieni nadal mogą iść się pomodlić do kościoła, zrobić zakupy i pójść do lekarza.

Austria zapowiada wprowadzenie obowiązkowych szczepień od 2 lutego 2022 r.