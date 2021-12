Chris Cuomo zwolniony z CNN. "W trybie natychmiastowym". W tle oskarżenia dla brata

Chris Cuomo prowadził najważniejszy dziennik informacyjny stacji, emitowany o godz. 21. Gwiazdor CNN był zawieszony od wtorku (30 listopada). "Zwróciliśmy się do kancelarii adwokackiej o zbadanie sprawy, a następnie podjęliśmy decyzję o rezygnacji z jego usług" - napisano na koncie CNN na Twitterze.

REKLAMA

CNN zwalnia dziennikarza. Chris Cuomo doradzał oskarżonemu bratu - politykowi

Kierownictwo oskarżyło Chrisa o sprzeniewierzenie się zasadom etyki dziennikarskiej. Miał on doradzać bratu, jak wydostać się z olbrzymich kłopotów. - Dokumenty te, w które wcześniej nie mieliśmy wglądu, skłaniają do postawienia bardzo poważnych pytań - powiedział rzecznik stacji. Podkreślono również, że zaangażowanie dziennikarza w obronę brata było "szersze niż pierwotnie zakładaliśmy".

Andrew Cuomo, były gubernator stanu Nowy Jork, jest oskarżony o molestowanie 11 kobiet. Z dokumentów upublicznionych po zakończeniu śledztwa wynika, że Chris Cuomo doradzał swemu bratu, jak wyjść z opresji. Dziennikarz nigdy nie krył, że stoi murem za swoim bratem. Podczas jednego z przesłuchań powiedział nawet, że nie zawahałby się zrobić wszystko, o co poprosiłby go jego brat.

Zobacz wideo Urszula Pasławska była gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl (06.12)

Chris Cuomo skomentował sprawę na Twitterze. "Nie w ten sposób chciałbym kończyć swoją pracę w CNN, ale już powiedziałem, jak i dlaczego pomagałem bratu. Nie mógłbym być bardziej dumny z zespołu, z którym pracowałem przy programie CNN, emitowanym w najgorętszym czasie antenowym. Jestem im wszystkim wdzięczny i będę tęsknił za tą grupą ludzi, która robiła naprawdę ważną robotę" - napisał.

USA. Andrew Cuomo rezygnuje z funkcji gubernatora stanu Nowy Jork

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Andrew Cuomo rezygnuje ze stanowiska

Andrew Cuomo, był gubernator stanu Nowy Jork, jest oskarżony o molestowanie seksualne. Oskarża go w sumie 11 kobiet. - Śledztwo wykazało, że gubernator Andrew Cuomo molestował seksualnie obecne i byłe urzędniczki stanu Nowy Jork poprzez niemile widziany dotyk i wypowiadanie wielu obraźliwych komentarzy - powiedziała prokurator generalna stanu, która opublikowała w sierpniu br., 168-stronicowy raport - wynik pięciomiesięcznego śledztwa. Cuomo zrezygnował z funkcji 10 sierpnia br. - Biorąc pod uwagę okoliczności, najlepszym sposobem, w jaki mogę teraz pomóc, jest odsunięcie się na bok i pozwolenie rządowi na powrót do rządzenia. Dlatego to właśnie zrobię - powiedział wtedy.