Austria. Lawina śnieżna w regionie Salzburga. Nie żyją trzy osoby

Lawina, która zeszła w sobotę w środkowej Austrii około 2400 metrów nad poziomem morza, zasypała ośmioro narciarzy. Jak poinformowały w niedzielę lokalne władze, zginęły trzy osoby - dwie na miejscu, jedna zmarła w szpitalu w Klagenfurcie - podaje NBC News. Wśród ofiar jest dwóch Austriaków - 19- i 24-latek.

Nie żyje mistrz świata juniorów w motocrossie

Associated Press informuje, że zmarły 19-latek to Rene Hofer, mistrz świata i Europy juniorów w motocrossie. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do miejscowego szpitala.

Co roku lawiny śnieżne w Austrii zabijają średnio 20 osób. W ostatnich dwóch latach ofiar było mniej - wówczas obostrzenia pandemiczne ograniczyły liczbę narciarzy na stokach.

