Wywiad USA ostrzega: "Rosja planuje inwazję na Ukrainę w 2022 roku". Możliwa "technika falowa"

O aktywności wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą amerykańskie władze ostrzegają już od początku listopada. Amerykańscy dyplomaci ostrzegali o niebezpieczeństwie również sojuszników z NATO, nawiązano także kontakt z Moskwą. Kreml cały czas utrzymuje, że nie ma zamiaru przeprowadzania inwazji na Ukrainę, jednak na granicy wciąż odnotowywane są ruchy wojsk. Teraz dziennikarze "The Washington Post" dotarli do dokumentów amerykańskiego wywiadu w tej sprawie.

Amerykański wywiad ostrzega przed ruchami Rosji. Na granicy może znaleźć się nawet 275 tys. osób

Z informacji amerykańskiego wywiadu wynika, że Rosja w 2022 roku planuje inwazję na Ukrainę. W ujawnionych dokumentach stwierdzono, że może mieć ona miejsce nawet początku przyszłego roku - opisuje "The Washington Post". Wskazano też, że liczba rosyjskich żołnierzy na granicy z Ukrainą może zwiększyć się nawet do 175 tys. Ukraina ma być otoczona zarówno z północnej, jak i wschodniej części granicy. - Plany obejmują rozległy ruch 100 batalionowych grup taktycznych na granicy z ok. 175 tys. osób personelu, wraz z uzbrojeniem oraz sprzętem - powiedział "The Washington Post" członek administracji amerykańskiej, który poprosił o anonimowość.

Z dokumentów amerykańskiego wywiadu wynika też, że rosyjskie siły mogą stosować działania, które w piątek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow nazwał taktykę "falową". Co to oznacza? Taktyka ta polega na zostawianiu sprzętu w pobliżu ukraińskiej granicy, po to, by w przyszłości mieć możliwość szybkiego zmobilizowania wojsk w tym miejscu. Ponadto administracja USA zauważyła, że rosyjski rząd od jakiegoś czasu prowadzi wzmocnioną kampanię propagandową i chce "zaciemniać" swoje prawdziwe intencje. - W ciągu ostatniego miesiąca nasze informacje wskazują, że rosyjscy pełnomocnicy wpływów i media zaczęły zwiększać treści oczerniające Ukrainę i NATO, po części po to, by obwiniać Ukrainę za potencjalną rosyjską eskalację militarną - przekazał urzędnik amerykańskiej administracji, którego cytuje "TWP.

Według pracowników wywiadu obecnie na granicy z Ukrainą stacjonuje ok. 70 tys. żołnierzy, o czym informowali na podstawie mapy satelitarnej. Według ministra obrony Ukrainy Ołeksieja Reznikowa, przy granicach Ukrainy oraz na Krymie Rosja zgromadziła nawet 94 tys. żołnierzy.

Ukraina: Rosja podwyższa gotowość bojową

Ukraiński wywiad wojskowy w piątek donosił o tym, że okupacyjne siły w Donbasie podwyższają swoją gotowość bojową. W ciągu ostatnich tygodni jest to kolejna już tego typu informacja przekazywana przez ukraińskie służby.

W komunikacie Głównego Biura Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przekazano, że 1 grudnia w okupowanych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego rozpoczął się nowy etap przygotowań operacyjnych. W ich ramach w tamtejszych korpusach wojskowych podwyższona została gotowość bojowa. Dokonywana jest m.in. rotacja pododdziałów, przygotowuje się też systemy artyleryjskie do ostrzału pozycji ukraińskiej armii. Działania kontrolowane są przez przedstawicieli 8 Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej wchodzącej w skład Południowego Okręgu Wojskowego Rosyjskiej Federacji.

