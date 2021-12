Joe Biden odpowiada Władimirowi Putinowi ws. "czerwonej linii" na Ukrainie. "Nie akceptuję"

Przed odlotem Joe Bidena helikopterem Marine One na weekend do Camp David, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski zapytał amerykańskiego przywódcę czy akceptuje czerwoną linię Władimira Putina w sprawie Ukrainy.

Joe Biden: Nie akceptuję niczyich czerwonych linii

- Nie akceptuję niczyich czerwonych linii - odpowiedział. Rosyjski prezydent kilka dni temu ostrzegł NATO przez rozmieszczaniem wojsk na Ukrainie, mówiąc, że będzie to "przekroczenie czerwonej linii" (dodał też: "jest oczywistym faktem, że tworzyłoby to dla Rosji zagrożenie")

Z kolei zapytany o potencjalną inwazję rosyjskich wojsk na Ukrainę Joe Biden powiedział, że amerykańskim władzom znane są działania Rosji od dłuższego czasu i że czeka go długa rozmowa na ten temat z Władimirem Putinem.

Wcześniej amerykański prezydent poinformował, że rząd USA przygotowuje znaczącą odpowiedź na potencjalną rosyjską agresję na Ukrainie. - Składam w całość kompleksowy pakiet wymiernych kroków, które realizację planów Putina, których się wszyscy obawiają, uczynią bardzo trudną - powiedział Joe Biden. Prezydent USA dodał, że on i członkowie jego administracji prowadzą w tej sprawie konsultacje z Ukrainą i europejskimi sojusznikami.

Nieoficjalnie: W najbliższych dniach rozmowa Bidena z Putinem

Według nieoficjalnych informacji wideokonferencja przywódców USA i Rosji spodziewana jest w najbliższych dniach.

Ukraina: rosyjska operacja prawdopodobnie w styczniu

W piątek ukraiński wywiad wojskowy donosił, że okupacyjne siły w Donbasie podwyższają swoją gotowość bojową. To kolejna w ciągu ostatnich dni tego typu informacja przekazana przez ukraińskie służby.

Jak czytamy w komunikacie Głównego Biura Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, 1 grudnia w okupowanych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego rozpoczęto nowy etap przygotowań operacyjnych. W ich ramach w Donieckim i Ługańskim Korpusach Wojskowych, czyli armiach tak zwanych separatystów, podwyższono gotowość bojową. Na niektórych odcinkach linii rozdziału sił dokonywana jest rotacja pododdziałów, a także przygotowywane są systemy artyleryjskie do ostrzału pozycji ukraińskiej armii. Działania te, jak napisano, kontrolowane są przez przedstawicieli 8 Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej wchodzącej w skład Południowego Okręgu Wojskowego Rosyjskiej Federacji.

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy wzywają do sankcji na Rosję

Biały Dom: Kraje NATO decydują o członkostwie w NATO, nie Rosja

Jeszcze w listopadzie ukraiński wywiad informował o rozpoczęciu w okupowanym Donbasie ćwiczeń dowódczo - sztabowych. Dziś szef ukraińskiego resortu obrony Ołeksij Reznikow przekazał dane, według których Rosjanie przy granicach z Ukrainą i na okupowanych terytoriach zgromadzili ponad 90 tysięcy żołnierzy, których pod koniec stycznia mogą użyć do eskalacji sytuacji.

Także w piątek, podczas codziennego briefingu, rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki została zapytana o rosyjskie postulaty formalnego zapewnienia, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. - To kraje NATO decydują o członkostwie w NATO, nie Rosja. Takie były procedury w przeszłości i takie będą teraz. Warto też pamiętać, kto podejmuje prowokacyjne działania. Nie są to USA i nie jest to Ukraina - mówiła Psaki.