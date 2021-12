Cypr. Papież Franciszek z wizytą w Nikozji. Przed mszą zatrzymano mężczyznę z nożem

- Podczas kontroli bezpieczeństwa przed wejściem na stadion policja aresztowała 43-letniego obcokrajowca, który miał ze sobą nóż - powiedział jeden z funkcjonariuszy w rozmowie z agencją Reuters. Drugi z policjantów, który chciał zachować anonimowość, dodał, że nóż wyglądał na taki do "użytku osobistego" i raczej nie miało to związku z obecnością papieża Franciszka na Cyprze.

Zatrzymany mężczyzna to obcokrajowiec, najprawdopodobniej pochodzący z Nigerii. Aktualnie 43-latek jest przesłuchiwany przez służby.

Wizyta papieża Franciszka na Cyprze. W sobotę uda się do Grecji

Papież Franciszek przybył na Cypr w czwartek. To druga w historii wizyta Ojca Świętego na tej wyspie - 11 lat temu z wizytą do tego kraju przybył też Benedykt XVI.

Podczas mszy na stadionie w Nikozji papież Franciszek zwracał uwagę na to, co ewangelia mówi o uzdrowieniu, powołując się na przypowieść o dwóch niewidomych. - Razem dzielą cierpienie i tęsknią za światłem. Nie myślą o własnej ślepocie, ale wspólnie proszą o pomoc - podkreślał papież. Przypominał, że działanie wspólnotowe jest wymownym znakiem życia chrześcijańskiego, a indywidualizm i roszczenia samowystarczalności powodują niemoc serca. Zachęcał wiernych do braterstwa i jedności.

Papież Franciszek mówił też, że podobnie jak dwaj niewidomi, my też jesteśmy wędrowcami, często pogrążonymi w ciemnościach życia. Przekonywał, że możemy przezwyciężyć naszą wewnętrzną ciemność, jeżeli przyjdziemy z nią do Jezusa. Podkreślał, że Chrystus jest światłem, które pokonuje ciemności i przezwycięża wszelką ślepotę.

W piątek 3 grudnia po południu papież weźmie udział w modlitwie ekumenicznej z migrantami w kościele parafialnym św. Krzyża w Nikozji. Będzie to ostatni punkt pielgrzymki na Cyprze. Jutro papież uda się do Grecji.

Na Cyprze mieszka 850 tys. osób, z czego zaledwie 38 tysięcy to katolicy. Tego wyznania jest także część imigrantów, którzy przebywają w ośrodkach na wyspie. Osoby te modlą się w świątyniach udostępnionych im przez Kościół prawosławny.