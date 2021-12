Ukraina: "rosyjska operacja zostanie prawdopodobnie przeprowadzona w styczniu". USA zaniepokojone

Od początku listopada amerykańskie władze w alarmistycznym tonie wypowiadają się o aktywności wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą. Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się 30 października w dzienniku „The Washington Post". Amerykańscy dyplomaci o niebezpieczeństwie ostrzegali też swoich sojuszników z NATO. Nawiązano też dialog z Moskwą. Pod koniec listopada prezydent Wołodymyr Zełenski zaalarmował, że 2 grudnia na Ukrainie planowany jest zamach stanu, którego inspiratorem jest Rosja. - Otrzymaliśmy doniesienia o planowanym zamachu stanu. Mamy nagranie, na którym osoby z Ukrainy rozmawiają z osobami z Rosji na temat udziału Rinata Achmetowa w zamachu stanu - mówił. Do przewrotu 2 grudnia nie doszło, wciąż odnotowywane są jednak ruchy wojsk na granicy.

REKLAMA

Gen. Hodges dla Gazeta.pl: Wojna nie jest nieunikniona, ale Kreml ma już wszystko gotowe

Reznikow: Rosja zgromadziła 94 tysiące żołnierzy przy granicy

Minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował, że przy granicach Ukrainy i na Krymie znajduje się 41 batalionowych grup taktycznych Rosji. 33 z nich stacjonuje tam na stałe. - Rosja zgromadziła 94 tysiące żołnierzy przy granicy i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy - przekazał. Wojskowy podkreślił, że siły te mogą zostać wykorzystane do ewentualnej ofensywy. Będzie ona możliwa - jak stwierdził - pod koniec stycznia. Minister dodał, że Ukraina jest gotowa na odparcie ataku.

Jego słowa potwierdził szef ukraińskiego MSZ, Dmytro Kułeba - relacjonuje Informacyjna Agencja Radiowa. Jak przekazał, operacja rosyjska odbędzie się "prawdopodobnie pod koniec stycznia" przyszłego roku. Minister Kułeba był też pytany o członkostwo Ukrainy w NATO. Jak mówił, na razie "drzwi do akcesji" są zamknięte. Dodał, że Ukraina będzie mogła wejść do NATO dopiero wówczas, gdy trzy kraje członkowskie uznają ją za "niepodległe i suwerenne państwo, a nie dodatek do Rosji". Minister nie powiedział, o które kraje chodzi.

Gen. Bieniek: Łukaszenka został z uchodźcami jak Himilsbach z angielskim

Milley: Kwestia istotnie dotykająca bezpieczeństwa narodowego USA

Sytuację na Ukrainie skomentował Mark Milley, najwyższy rangą amerykański dowódca. Powiedział, że Stany Zjednoczone mają wiele sygnałów, aby interpretować aktywność wojskową Rosji przy granicy z Ukrainą za bardzo niepokojącą.

Jeżeli doszłoby do jawnych, agresywnych działań militarnych Rosji wobec niepodległego od 1991 roku państwa, byłaby to kwestia istotnie dotykająca bezpieczeństwa narodowego USA i członków NATO

- zaznaczył Milley. Wojskowy nie powiedział jednak jakie środki przedsięwzięłyby Stany Zjednoczone w wypadku ataku Moskwy.

NATO grozi Kremlowi surowymi sankcjami, jeśli zaatakuje Ukrainę [KORESPONDENCJA]

Na sugestię, że prezydenta Rosji Władimira Putina, mogło ośmielić wycofanie sił USA z Afganistanu, odparł: - Proszę zapytać Putina.

Byłoby błędem, gdyby jakikolwiek kraj wyciągał daleko idące strategiczne wnioski, opierając się na wycofaniu się USA z Afganistanu i automatycznie przekładał to wydarzenie na inne sytuacje

- zaznaczył.

W mediach pojawiają się różne oceny ekspertów dotyczące działań Kremla - od przygotowań do inwazji, po wojnę psychologiczną i stałe wywieranie presji. Kreml zaprzeczył doniesieniom o tym, że szykuje się do ataku. Podkreśla również, że ma prawo swobodnie przemieszczać wojska po swoim terytorium.

Czytaj więcej: Gen. Hodges dla Gazeta.pl: Wojna nie jest nieunikniona, ale Kreml ma już wszystko gotowe