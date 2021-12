Kryzys na Wschodzie. Prezydenci Litwy, Polski i Ukrainy we wspólnym apelu ws. działań Rosji. "Wzywamy"

Deklarację podpisano po szczycie Trójkąta Lubelskiego z udziałem prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy, poświęconym 30-leciu uznania Ukrainy przez Polskę. Ze względu na pandemię koronawirusa rozmowa miała charakter zdalny. Odbyła się 2 grudnia - w dniu, który miał być terminem rzekomego zamachu stanu przygotowywanego na Ukrainie, o czym alarmował prezydent Wołodymyr Zełenski. - Otrzymaliśmy doniesienia o planowanym zamachu stanu - stwierdził w wypowiedzi cytowanej przez dziennik "Ukraińska prawda". Mamy nagranie, na którym osoby z Ukrainy rozmawiają z osobami z Rosji na temat udziału Rinata Achmetowa w zamachu stanu - mówił. Do przewrotu ostatecznie nie doszło.

Jak podkreślono na stronie prezydent.pl "rozmowy koncentrowały się na 30-leciu uznania niepodległości Ukrainy, kwestiach bezpieczeństwa, współpracy regionalnej, przyszłości programu Partnerstwa Wschodniego, a także aspiracjach euroatlantyckich Ukrainy".

Gitanas Nauseda, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podczas wideokonferencji zapewnili m.in. o swoim zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki. Potwierdzono również natowskie i unijne aspiracje Ukrainy. Prezydenci, we wspólnej deklaracji, wyrazili wzajemne wsparcie i solidarność w obliczu kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Jak pokreślili, jest to atak hybrydowy, który zagraża bezpieczeństwo całej Europy.

Ważnym punktem deklaracji było bezpieczeństwo energetyczne. Przywódcy wspólne skrytykowali Nord Stream 2, który - jak pokreślono - stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego regionu. "Wyrażamy gotowość wspólnego działania przeciwko monopolizacji europejskiego rynku gazowego przez Rosję, która wykorzystuje energię jako narzędzie geopolityczne" - czytamy.

Prezydenci apelują o sankcje wobec Rosji

Prezydenci potwierdzili również poparcie na rzecz ukraińskiej suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej. Zaapelowali także o nałożenie sankcji na Rosję. "Wzywamy społeczność międzynarodową do zaostrzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w związku z trwającą agresją na Ukrainę' - czytamy w oświadczeniu. Wezwano też Kreml do wycofania sił z okolic ukraińskich granic oraz z okupowanych przez Moskwę terytoriów.

Deklaracja padła w momencie, gdy sytuacja na Wschodzie robi się coraz bardziej napięta. Państwa Zachodu, na czele z USA, wyrażają obawy, że Rosja planuje agresję przeciw Ukrainie. Według ukraińskiego wywiadu Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy blisko 100 tysięcy żołnierzy, a do agresji może dojść pod koniec stycznia lub na początku lutego 2022 roku.

Czym jest "Trójkąt Lubeski" ?

Trójkąt Lubelski" powołano do życia 28 lipca 2020 r. To nowy obszar współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą oraz Litwą. Deklarację o powstaniu inicjatywy podpisali ministrowie spraw zagranicznych wyżej wymienionych państw: Jacek Czaputowicz, Dmytro Kułeba i Linas Linkevicius. Jak przypomina uczelnia UMCS z Torunia, jej celem jest m.in. "pogłębienie trójstronnej kooperacji w zakresie bezpieczeństwa, bieżących spraw polityki regionalnej i europejskiej, wsparcie Ukrainy w europejskich aspiracjach, a także wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego UE". Inicjatywa ma też ambicje wychodzący poza politykę i ma angażować do współpracy naukowców, think-tanki oraz studentów.